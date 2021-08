Jadwal Bola Sabtu 28 Agustus: Madrid, Juve, Man City, Juga Liverpol vs Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 29 Agustus 2021, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Spanyol, dan Liga Prancis.

Dari arena Liga 1 Indonesia akan hadir pertandingan kedua musim ini. Laga Persipura Jayapura vs Persita Tangerang akan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, dengan disiarkan Indosiar dan O Channel.

Dari Liga Inggris, dua laga besar akan tersaji, yakni Manchester City vs Arsenal dan Liverpool vs Chelsea. Ini adalah bagian dari jadwal pekan ketiga Premier League.

Partai Liverpool vs Chelsea akan disiarkan SCTV, seperti juga Brighton vs Everton. Laga-laga lainnya akan disiarkan Mola TV.

Dari Liga Italia, laga Juventus vs Empoli akan disiarkan langsung oleh RCTI. Selain itu ada juga pertandingan Lazio vs Spezia dan Atalanta vs Bologna.

Dari Liga Spanyol akan diwarnai laga Real Betis vs Real Madrid dan Elche vs Sevilla.

Liga Jerman malam ini akan menampilkan partai Bayern Munchen vs Hertha Berlin. Liga Prancis menghadirkan laga Marseille vs Etienne dan Troyes vs AS Monaco.

Jadwal bola malam ini selengkapnya:

Sabtu, 28 Agustus 2021

BRI Liga 1

(pekan pertama)

19:00 Persipura vs Persita (Indosiar).

Liga Italia

(pekan kedua)

23:30 Lazio vs Spezia

23:30 Atalanta vs Bologna.

Liga Jerman

(pekan ketiga, live Mola TV)

20:30 Stuttgart vs Freiburg

20:30 Mainz vs Furth

20:30 Augsburg vs Leverkusen

20:30 Bielefeld vs Frankfurt

20:30 FC Koln vs Bochum

23:30 Bayern Munchen vs Hertha Berlin.

Liga Inggris

(pekan ketiga, live Mola TV)

18:30 Manchester City vs Arsenal

21:00 Aston Villa vs Brentford

21:00 Brighton vs Everton (SCTV)

21:00 Newcastle vs Southampton

21:00 Norwich vs Leicester

21:00 West Ham vs Crystal Palace

23:30 Liverpool vs Chelsea (SCTV).

Liga Prancis

(pekan keempat, live Bein Sport)

22:00 Nice vs Bordeaux.

Liga Spanyol

(pekan ketiga)

22:00 Celta Vigo vs Athletic Bilbao.

Ahad, 29 Agustus 2021

Liga Italia

(pekan kedua)

01:45 Fiorentina vs Torino (RCTI+)

01:45 Juventus vs Empoli (RCTI).

Liga Prancis

(pekan keempat, live Bein Sport)

02:00 Marseille vs Etienne.

Liga Spanyol

(pekan ketiga)

00:30 Elche vs Sevilla

00:30 Real Sociedad vs Levante

03:00 Real Betis vs Real Madrid.

