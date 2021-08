Jadwal Bola Ahad 29 Agustus: Man United, Spurs, Barcelona, AC Milan, PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 29 Agustus 2021, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Spanyol, dan Liga Prancis.

Dari arena Liga 1 Indonesia akan hadir pertandingan ketiga musim ini. Laga Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh akan berlangsung di Tangerang, dengan disiarkan Indosiar dan O Channel.

Dari Liga Inggris, akan hadir pertandingan Wolves vs Manchester United, Tottenham vs Watford, dan Burnley vs Leeds United. Rangkaian laga pekan ketiga ini akan disiarkan langsung Mola TV.

Di Liga Italia, laga jadwal AC Milan vs Cagliari dan Salernitana vs AS Roma akan jadi daya tarik utama. Selain itu ada partai Genoa vs Napoli dan Sassuolo vs Sampdoria.

ADVERTISEMENT

Dari Liga Spanyol, jadwal Barcelona vs Getafe dan Atletico Madrid vs Villarreal akan tersaji. Liga Jerman malam ini akan menampilkan partai Wolfsburg vs RB Leipzig.

Adapun Liga Prancis akan menampilkan partai Reims vs PSG. Lionel Messi berpeluang melakukan debut dalam pertandingan pekan keempat ini.

Selanjutnya: jadwal bola selengkapnya