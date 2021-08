Hasil Liga 1: Bhayangkara FC vs Persiraja 2-1, Ezechiel Borong Dua Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Bhayangkara FC mendapatkan poin penuh pada laga pertamanya di Liga 1 setelah mengalahkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Ahad, 29 Agustus 2021. Ezechiel Ndouasel memborong dua gol.

Ezechiel mencetak gol pertama bagi Bhayangkara FC pada menit ke-8. Mantan pemain Persib Bandung yang berdiri di kotak penati itu meneruskan sepakan Renan Da Silva. Tim asuhan Paul Munster mendominasi pertandingan.

Persiraja mencetak gol balasan lewat sundulan kepala Paulo Henrique yang meneruskan umpan lambung dari Muhammad Rifaldi dari tengah lapangan pada menit ke-32.

Pada tambahan waktu babak pertama, Ezechiel mencetak gol keduanya lewat tendangan penalti. Bola tendangannya mengarah ke sudut kanan atas.

Pertandingan Liga 1 antara Bhayangkara Fc vs Persiraja. Instagram/liga1match

Memasuki babak kedua, Bhayangkara kembali melancarkan serangannya. Ezechiel dan Renan Da Silva berusaha membangun serangan dan menciptakan peluang mencetak gol. Namun, beberapa kali masih bisa diatasi pemain belakang Persiraja.

Tim asuhan Hendri Susilo mempunyai peluang bagus untuk bisa kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-70. Saat itu, Muhammad Isa melakukan tembakan mengarah ke gawang dari sisi kanan pertahanan Bhayangkara, tetapi bolanya masih di atas gawang.

Memasuki 15 menit terakhir, Bhayangkara FC melakukan pergantian pemain. Hansamu Yama digantikan Indra Kahfi Ardhiyasa. Kemudian, Wahyu Subo Seto ditarik keluar lapangan, dimasukkan Evan Dimas Darmono.

Pada menit ke-81, dua pemain dimasukkan, Adam Alis Setyano dan Andik Vermansyah. Mereka menggantikan Dendy Sulistyawan dan Renan Da Silva.

Pergantian pemain yang dilakukan pelatih Paul Munster terbukti efektif. Serangan Bhayangkara FC meningkat dengan pergerakan Evan Dimas, Adam Alis, dan Andik.

Adam Alis nyaris mencetak gol ketiga Bhayangkara FC pada menit ke-87, tetapi tendangannya masih meleset.

Persiraja mempunyai peluang terakhir mencetak gol pada dua menit tambahan waktu, melalui Defri Rizki, tetapi berhasil ditepis kiper Awan Seto. Skor pun tetap 2-1 untuk Bhayangkara.

Bhayangkara FC vs Persiraja menjadi pertandingan terakhir dari tiga laga uji coba Liga 1 musim 2021-2022. Dua pertandingan sudah dimainkan, Bali United vs Persik Kediri dan Persipura vs Persita Tangerang dalam dua hari beruntun sebelumnya, Jumat dan Sabtu.

Setelah tiga laga uji coba dimainkan, penyelenggaraan kompetisi Liga 1 akan dievaluasi terutama menyangkut penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Jika dinilai positif, pertandingan lainnya akan segera dimainkan dengan format bubble to bubble tanpa penonton di empat kota tuan rumah, yaitu Jabodetabek, Bandung, dan Semarang.

