Klasemen Liga Spanyol Pekan Keempat: Real Madrid, Barcelona, Atletico Ketat

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah rangkaian jadwal pekan ketiga usai digelar, persaingan di papan atas klasemen Liga Spanyol berlangsung sangat ketat. Tak ada tim yang mampu terus menang dan saat ini enam tim teratas sama-sama mengemas 7 poin.

Real Madrid dan Barcelona sama-sama meraih kemenangan pada pekan ketiga ini. Pada Sabtu malam, Real Madrid menang 1-0 di kandang Rea Betis. Ahad malam, Barcelona mampu menang 2-1 saat menjamu Getafe.

Atletico Madrid kemudian gagal memanfaatkan peluang untuk bertakhta di puncak klasemen. Pada Senin dinihari tadi, tim juara bertahan itu hanya bermain imbang 2-2 saat menjamu Villarreal.

Kini, Real Madrid, Barcelona, dan Atletico sama-sama mengemas nilai 7. Nilai sama juga dikumpulkan Sevilla, Valencia, dan Mallorca. Madrid, Sevilla, dan Valencia juga memiliki selisih gol sama (4).

Persaingan berebut posisi puncak klasemen untuk sementara akan terhenti. Kompetisi La Liga akan mengalami rehat selama dua pekan untuk jeda internasional.

Pada pekan kelima, Real Madrid akan menghadapi Valencia. Barcelona melawan Granada. Sedangkan Atletico Madrid menjamu Athletic Bilbao.

Hasil Liga Spanyol

(pekan ketiga)

Mallorca vs Espanyol 1-0

Valencia vs Deportivo Alaves 3-0

Celta Vigo vs Athletic Bilbao 0-1

Elche vs Sevilla 1-1

Real Sociedad vs Levante 1-0

Real Betis vs Real Madrid 0-1

Barcelona vs Getafe 2-1

Cadiz vs Osasuna 2-3

Rayo Vallecano vs Granada 4-0

Atletico Madrid vs Villarreal 2-2.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Real Madrid 3 4 7 2 Sevilla 3 4 7 3 Valencia 3 4 7 4 Barcelona 3 3 7 5 Mallorca 3 2 7 6 Atletico 3 1 6 7 Sociedad 3 0 6 8 Osasuna 3 1 5 9 Bilbao 3 1 5 10 Villarreal 3 1 5 11 Vallecano 3 0 3 12 Cadiz 3 -1 2 13 Levante 3 -1 2 14 Real Betis 3 -1 2 15 Elche 3 -1 2 16 Espanyol 3 -1 2 17 Granada 3 -4 2 18 Celta Vigo 3 -2 1 19 Getafe 3 -3 0 20 Alaves 3 -7 0

