Video Viral: Usai Debut, Lionel Messi Diminta Kiper Reims Berfoto Bareng Anaknya

TEMPO.CO, Jakarta - Dua pemain Reims mendapat peruntungan berbeda saat mendekati Lionel Messi seusai laga melawan Paris Saint-Germain (PSG) di Stadion Auguste-Delaune, Senin dinihari, 30 Agustus 2021.

Satu orang berhasil meminta Messi berfoto bersama anaknya. Sedangkan pemain lain gagal mendapatkan kaus mantan pemain Barcelona itu.

Messi menjalani debutnya dalam laga Reims vs PSG itu. Ia masuk pada pertengahan babak kedua, menggantikan Neymar. Pemain Argentina itu gagal membuat perbedaan karena kemenangan 2-0 yang diraih PSG dipastikan oleh gol yang diborong Kylian Mbappe sebelum dia masuk lapangan.

Seusai pertandingan itu, ketika Messi tengah berjalan menuju ruang ganti bersama pemain PSG lain, kiper Reims Predrag Rajkovic mendekatinya sambil menggendong anaknya. Rajkovic meminta Messi berfoto bersama anaknya.

Messi bersedia. Ia menggendong anak balita itu dan Rajkovic mengabadikan momen itu dengan ponselnya.

A quick selfie, a banner signing and bumping into Thierry Henry! ‍

A surreal ending for Leo Messi in his first game for PSG! #beINLigue1 #SDRPSG

Watch Now - https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/9WvAvcMpgJ