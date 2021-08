3 Laga Berjalan Sesuai Prokes, PT LIB Rilis Jadwal Liga 1 hingga Pekan Keenam

TEMPO.CO, Jakarta - PT Liga Indonesia Baru (LIB) telah merilis jadwal Liga 1 2021-2021 sampai dengan pekan keenam. Pengumuman dilakukan setelah tiga laga yang jadi uji coba bsia memenuhi semua protokol kesehatan.

Direktur Utama PT LIB, Akhmad Hadian Lukita, menyebutkan telah mengirimkan jadwal tersebut ke 18 klub peserta Liga 1 pada Ahad, 29 Agustus 2021.

"Ya, jadwal itu benar. Tadi malam memang kami edarkan ke klub-klub," kata Hadian Lukita saat dihubungi, Senin,

30 Agustus 2011.

Dalam jadwal yang sudah beredar di media sosial itu diketahui seluruh klub sudah memiliki jadwal bertanding setidaknya sampai pekan keenam Liga 1 2021. Namun, seluruh lokasi pertandingan masih dikosongkan.

Dalam lanjutan pekan pertama, PS Tira bakal berhadapan dengan Madura United, Jumat, 3 September 2021. Kemudian laga ada PSIS Semarang melawan Persela Lamongan, Sabtu, 4 September 2021.

Dilanjutkan Persebaya Surabaya yang dijadwalkan bakal menjamu Borneo FC pada Sabtu, 4 September, pada pekan pertama Liga 1. Dalam jadwal tersebut juga diketahui pertandingan kedua tim bakal digelar pukul 18.15 WIB atau sebelum pertandingan Persib Bandung vs Barito Putera yang berlangsung pukul 20.30 WIB.

Pertandingan lain yakni, Persija Jakarta yang dijadwalkan menjamu PSS Sleman, Ahad, 5 September, pukul 20.30 WIB. Namun, venue pertandingan itu seluruhnya belum ditentukan oleh PT LIB, selaku operator kompetisi.

"Untuk lokasi pertandingannya masih menunggu arahan dari pemerintah," ujar Hadian Lukita.

Sebelumnya, PT LIB telah menggelar pertandingan yang mempertemukan Bali United kontra Persik Kediri, Persipura Jayapura kontra Persita Tangerang, dan Bhayangkara FC kontra Persiraja Banda Aceh. Ketiga laga itu diklaim telah berjalan sesuai protokol kesehatan. Ketiga duel itu berlangsung pada 27-29 Agustus 2021.

Jadwal Liga 1 Musim 2021/2022 hingga pekan ke-6:

Jumat, 3 September 2021

- TIRA Persikabo vs Madura United (15.15 WIB)

Sabtu, 4 September 2021

- PSIS Semarang vs Persela Lamongan (15.15 WIB)

- Borneo FC vs Persebaya Surabaya (18.15 WIB)

- Persib Bandung vs Barito Putera (20.30 WIB)

Ahad, 5 September 2021

- PSM Makassar vs Arema FC (18.15 WIB)

- PSS Sleman vs Persija Jakarta (20.30 WIB).

