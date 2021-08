Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Besok dan Siaran Langsungnya

TEMPO.CO, Jakarta - Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa pada pekan ini akan diisi oleh sejumlah laga penting. Timnas Italia yang mengantongi hasil sempurna dari tiga laga sebelumnya akan menghadapi Timnas Bulgaria dan membuka peluang lolos ke putaran final semakin lebar sementara Timnas Spanyol akan berhadapan dengan Timnas Swedia untuk memperebutkan posisi puncak klasemen Grup B.

Italia yang bulan lalu meraih gelar juara Euro 2020 sebelumnya telah mengalahkan Lithuania, Irlandia Utara dan Bulgaria dengan skor sama 2-0. Skuad asuhan Roberto Mancini kini memuncaki klasemen Grup C dengan selisih tiga angka dari Swiss yang berada di posisi kedua.

Jorginho cs pun berpeluang memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka pada Jumat dinihari mendatang. Mereka akan menjamu Bulgaria di Stadion Artemio Franchi, Florence.

Finalis Euro 2020, Timnas Inggris juga masih mengumpulkan rekor sempurna sejauh ini. Mereka berada di puncak klasemen Grup I setelah meraih kemenangan dari Polandia, Albania dan San Marino pada tiga laga sebelumnya.

ADVERTISEMENT

Skuad asuhan Gareth Southgate akan menyambangi markas Timnas Hungaria pada Jumat mendatang kemudian menjamu Andorra pada Ahad malam dan kemudain terbang ke Polandia pada pekan depan.

Selain itu ada juga laga menarik lainnya antara Portugal vs Republik Irlandia hingga Belanda vs Montenegro yang akan digelar mulai besok malam. Berikut jadwal lengkap Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa pada 1-6 September 2021:

Rabu, 1 September 2021

21.00 WIB - Kazakhstan vs Ukraina (Live Mola TV)

Kamis, 2 September 2021

01.45 WIB - Portugal vs Irlandia (Live Mola TV)

01.45 WIB - Prancis vs Bosnia & Herzegovina (Live Mola TV)

01.45 WIB - Norwegia vs Belanda (Live Mola TV)

01.45 WIB - Moldova vs Austria (Live Mola TV)

01.45 WIB - Denmark vs Skotlandia (Live Mola TV)

01.45 WIB - Rusia vs Kroasia (Live Mola TV)

01.45 WIB - Turki vs Montenegro (Live Mola TV)

01.45 WIB - Slovenia vs Slovakia

01.45 WIB - Malta vs Siprus

01.45 WIB - Luksemburg vs Azerbaijan

01.45 WIB - Kepulauan Faroe vs Israel

23.00 WIB - Georgia vs Kosovo

Jumat, 3 September 2021

01.45 WIB - Hungaria vs Inggris (Live Mola TV)

01.45 WIB - Liechtenstein vs Jerman (Live Mola TV)

01.45 WIB - Ceko vs Belarusia (Live Mola TV)

01.45 WIB - Italia vs Bulgaria (Live Mola TV)

01.45 WIB - Swedia vs Spanyol (Live Mola TV)

01.45 WIB - Estonia vs Belgia (Live Mola TV)

01.45 WIB - Polandia vs Albania (Live Mola TV)

01.45 WIB - Islandia vs Rumania (Live Mola TV)

01.45 WIB - Lituania vs Irlandia Utara (Live Mola TV)

01.45 WIB - Andorra vs San Marino

01.45 WIB - Makedonia Utara vs Armenia

Sabtu, 4 September 2021

20.00 WIB - Finlandia vs Kazakhstan (Live Mola TV)

23.00 WIB - Siprus vs Rusia (Live Mola TV)

23.00 WIB - Latvia vs Norwegia (Live Mola TV)

23.00 WIB - Irlandia vs Azerbaijan (Live Mola TV)

23.00 WIB - Serbia vs Luksemburg (Live Mola TV)

23.00 WIB - Slovenia vs Malta

Ahad, 5 September 2021

01.45 WIB - Kepulauan Faroe vs Denmark (Live Mola TV)

01.45 WIB - Belanda vs Montenegro (Live Mola TV)

01.45 WIB - Gibraltar vs Turki (Live Mola TV)

01.45 WIB - Skotlandia vs Moldova (Live Mola TV)

01.45 WIB - Israel vs Austria (Live Mola TV)

01.45 WIB - Slovakia vs Kroasia (Live Mola TV)

01.45 WIB - Ukraina vs Prancis (Live Mola TV)

20.00 WIB - Belarusia vs Wales (Live Mola TV)

23.00 WIB - Albania vs Hungaria (Live Mola TV)

23.00 WIB - Bulgaria vs Lithuania (Live Mola TV)

23.00 WIB - Inggris vs Andorra (Live Mola TV)

23.00 WIB - Islandia vs Makedonia Utara (Live Mola TV)

Senin, 6 September 2021

01.45 WIB - Spanyol vs Georgia (Live Mola TV)

01.45 WIB - Jerman vs Armenia (Live Mola TV)

01.45 WIB - Swiss vs Italia (Live Mola TV)

01.45 WIB - San Marino vs Polandia (Live Mola TV)

01.45 WIB - Belgia vs Republik Cek (Live Mola TV)

01.45 WIB - Rumania vs Liechtenstein (Live Mola TV)

01.45 WIB - Kosovo vs Yunani (Live Mola TV)

Hanya posisi teratas dari setiap grup yang nantinya mendapatkan tiket otomatis untuk lolos keputaran final. Sementara runner-up dari masing-masing grup nantinya harus melalui babak play-off bersama dengan 2 tim terbaik dari kompetisi UEFA Nations League. Pada babak play-off akan diperebutkan tiga tiket tersisa untuk putaran final.

Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 lainnya bisa anda baca di bola.tempo.co. Selain zona Eropa, pekan ini zona Amerika Latin, Afrika dan Asia juga akan berlangsung. Timnas Brasil, Timnas Argentina dan tim lainnya masih berjuang untuk menuju putaran final Piala Dunia 2022 Qatar.

UEFA