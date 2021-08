Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Selatan dan Siaran Langsungnya

Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Serikat akan kembali bergulir pada Jumat mendatang. Sebanyak 10 negara akan memperebutkan empat tiket ke putaran final yang akan berlangsung di Qatar.

Brasil dan Argentina sejauh ini masih menempati dua posisi teratas klasemen. Brasil meraih hasil sempurna 18 angka dari enam pertandingan sementara Argentina menempati posisi kedua dengan perolehan 12 angka.

Dua tiket ke putaran final lainnya untuk sementara ini digenggam oleh Ekuador dan Uruguay. Ekuador berada di posisi ketiga dengan mengumpulkan sembilan angka sementara Uruguay di posisi keempat dengan delapan angka.

Pada laga Jumat besok, Timnas-Brasil akan menghadapi Chile sementara Argentina menyambangi markas Venezuela.

Pertarungan seru akan berlangsung pada Senin mendatang, 6 September 2021. Brasil akan menjamu Argentina di Stadion Corinthians Arena. Laga ini akan menjadi ulangan dari partai final Copa Amerika 2021 yang berlangsung Juli lalu. Tim Tango menang tipis 1-0 berkat gol Angel Di Maria.

ADVERTISEMENT

Berikut jadwal lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan yang akan kembali dimulai pada Jumat besok:

Jumat, 3 September 2021

03.00 WIB - Bolivia vs Kolombia

04.00 WIB - Ekuador vs Paraguay

07.00 WIB - Venezuela vs Argentina

08.00 WIB - Peru vs Uruguay

08.00 WIB - Chile vs Brasil

Senin, 6 September 2021

02.00 WIB - Brasil vs Argentina

04.00 WIB - Ekuador vs Chile

05.00 WIB - Uruguay vs Bolivia

05.00 WIB - Paraguay vs Kolombia

08.00 WIB - Peru vs Venezuela

Sembilan dari sepuluh laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Conmebol akan disiarkan secara langsung oleh MolaTV. Hanya laga Peru vs Venezuela yang tak disiarkan. Selain empat tiket otomatis, terdapat pula satu tiket play-off menuju putaran final Piala Dunia 2022 yang diperebutkan.

Baca: Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Besok dan Siaran Langsungnya