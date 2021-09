Lyon Rekrut Eks Bek Bayern Munchen Jerome Boateng Secara Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Lyon merekrut eks bek tengah Bayern Munchen, Jerome Boateng, pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2021. Boateng bergabung dengan Lyon secara gratis karena kontraknya bersama Munchen telah habis Juni lalu.

Kabar bergabungnya Boateng ke klub asal Prancis itu dihembuskan oleh jurnalis Fabrizio Romano. Dia menyebutkan bahwa Boateng telah melakukan tes medis pertama bersama Lyon dan akan segera melakukan tes medis kedua.

"Kesepakatan antara Jerome Boateng dan OL (Olympique Lyon) selesai. Tes medis pertama Oke, tes medis kedua di Lyon akan berlangsung dalam 24 jam ke depan. Kesepakatan itu akan diumumkan setelah semua dokumen ditandatangani. Dia pemain bebas transfer, jadi tak ada yang terburu-buru," cuit Romano.

