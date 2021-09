Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2021-2022: 6 Laga Sisa Pekan Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Lanjutan Jadwal Liga 1 2021-2022 pekan pertama akan bergulir akhir pekan ini. Ada enam pertandingan yang masih akan berlangsung.

Pada Jumat, 3 September, laga keempat pekan pertama akan hadir di Indomilk Sport Centre Tangerang. Pertandingan TIRA Persikabo vs Madura United akan disiarkan O Channel.

Sehari kemudian, tiga pertandingan yang sama-sama disiarkan Indosiar. Laga PSIS Semarang vs Persela Lamongan akan berlangsung di Stadion Stadion Wibawa Mukti, disambung Borneo FC vs Persebaya Surabaya. Selanjutnya, Persib Bandung vs Barito Putera akan berlangsung malam hari di Stadion Indomilk Sport Centre Tangerang.

Selanjutnya dua laga terakhir pekan pertama akan hadir pada Ahad, 5 September 2021. PSM Makassar vs Arema FC dan PSS Sleman vs Persija Jakarta akan dilaksanakan di Stadion Pakansari Cibinong dan sama-sama disiarkan Indosiar.

ADVERTISEMENT

Sebelumnya, tiga laga pekan pertama sudah berhasil digelar dengan mematuhi protokol kesehatan. Bali United mengalahkan Pesik Kediri 1-0, Persita Tangerang menekuk Persipura Jayapura 2-1, dan Bhayangkara FC menghantam Persiraja Banda Aceh 2-1.

Jadwal Liga 1 musim 2021-2022 pekan pertama:

Jumat, 3 September 2021

15.15 WIB: Tira Persikabo vs Madura United

(Indomilk Sport Centre Tangerang, live O Channel).

Sabtu, 4 September 2021

15.15 WIB: PSIS Semarang vs Persela Lamongan

(Stadion Wibawa Mukti, Indosiar).

18.15 WIB: Borneo FC vs Persebaya Surabaya (Stadion Wibawa Mukti, Indosiar).

20.30 WIB: Persib Bandung vs Barito Putera (Stadion Indomilk Sport Cente Tangerang, Indosiar).

Ahad, 5 September 2021

18.15 WIB: PSM Makassar vs Arema FC (Stadion Pakansari Cibinong, Indosiar).

20.30 WIB: PSS Sleman vs Persija Jakarta (Stadion Pakansari Cibinong, Indosiar).

Hasil Liga 1 pekan pertama:

Bali United vs Pesik Kediri 1-0

Persipura vs Persita 1-2

Bhayangkara FC vs Persiraja 2-1.

Baca Juga: Semua Pemain dan Pelatih Liga 1 Wajib Vaksin Dua Kali