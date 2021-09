Rekap Hasil Kualifikasi Piala Dunia: Portugal Menang, Prancis dan Belanda Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Kamis dinihari, 2 September 2021, menampilkan rangkaian hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022. Portugal menang, sedangkan Prancis dan Belanda tertahan.

Timnas Portugal menang 2-1 saat menjamu Irlandia dalam laga putaran keempat Grup A di Stadion Algarve, Almancil.

Cristiano Ronaldo gagal mencetak gol dari eksekusi penalti, tapi kemudian memborong dua gol. Gol Irlandia dicetak John Egan.

Penyerang Portugal Cristiano Ronaldo. REUTERS/Pedro Nunes

ADVERTISEMENT

Portugal kini memimpin klasemen Grup A dengan koleksi 10 poin, unggul tiga poin atas Serbia di posisi kedua. Luksemburg di posisi ketiga dengan enam poin di atas Irlandia dan Azerbaijan yang sama-sama belum meraih angka.

Dalam laga lain Timnas Prancis diimbangi Bosnia-Herzegovina 1-1 dalam laga Grup D di Stadion Meinau, Strasbourg, Prancis.

Prancis tertinggal lebih dulu akibat gol Edin Dzeko dan langsung membalas lewat Antoine Griezmann. Les Bleus kemudian harus kehilangan Jules Kounde pada awal babak kedua karena kartu merah.

Pemain Timnas Prancis Antoine Griezmann. REUTERS/Bernadett Szabo

Kendati hanya memperoleh hasil imbang, Prancis masih mantap duduk di puncak klasemen dengan koleksi delapan poin. Bosnia, yang mengemas nilai 2, tetap menempati posisi juru kunci.

Sementara itu, laga Norwegia vs Belanda di Grup G berakhir dengan skor 1-1. Gol Erling Haaland untuk Norwegia dibalas gol Davy Klaassen.

Hasil itu membuat posisi kedua tim di klasemen Grup G tak berubah. Sama-sama mengoleksi tujuh poin, Belanda duduk di posisi kedua berbekal keunggulan selisih gol, sedangkan Norwegia di peringkat keempat.

Dalam laga lain, Denmark melanjutkan catatan sapu bersih di Grup F dengan mengalahkan Skotlandia 2-0 di Stadion Parken, Kopenhagen.

Gol-gol Daniel Wass dan Joakim Maehle memastikan Denmark memetik kemenangan keempat mereka. Mereka memuncaki klasemen Grup F dengan raihan 12 poin penuh. Sedangkan Skotlandia (5 poin) melorot ke peringkat keempat disalip Israel (7) dan Austria (7).

Hasil bola Kualifikasi Piala Dunia 2022 Kamis dinihari, 2 September 2021:

Portugal vs Irlandian 2-1

Prancis vs Bosnia 1-1

Norwegia vs Belanda 1-1

Kazakhstan vs Ukraina 2-2

Luksembourg vs Azerbaijan 2-1

Kep Faroe vs Israel 0-4

Moldova vs Austria 0-2

Denmark vs Skotlandia 2-0

Latvia vs Gibraltar 3-1

Turki vs Montenegro 2-2

Malta vs siprus 3-0

Slovenia vs Slovakia 1-1

Russia vs Kroasia 0-0.