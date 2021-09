Jadwal Bola Kamis 2 September: Italia, Inggris, Spanyol, Brasil, Argentina

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat pagi WIB, 3 September 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 dari Zona Eropa dan Zona Amerika Latin.

Dari kualifikasi Zona Eropa akan hadir aksi Timnas Italia, Timnas Inggris, Timnas Spanyol, Timnas Belgia, dan Timnas Jerman.

Timnas Italia akan menjalani tampilan pertamanya setelah menjuarai Euro 2020. Mereka kini memuncaki klasemen Grup C dengan 9 poin dari 3 laga. Pasukan Roberto Mancini ini akan ditantang Bulgaria yang berada di posisi keempat klasemen dengan nilai 1.

Timnas Inggris berlaga di Grup I. Tim asuhan Gareth Southgate ini masih mampu menjaga kesempurnaannya dalam tiga laga yang sudah dijalani. Mereka kini memuncaki klasemen dengan keunggulan 2 poin dari Hungaria, yang akan mereka hadapi malam ini.

ADVERTISEMENT

Timnas Spanyol sempat sekali ditahan lawan dalam tiga laga awalnya di Grup G. Mereka memuncaki klasemen dengan nilai 7, unggul satu poin dari Swedia yang akan jadi lawan mereka malam ini.

Sementara itu, Timnas Jerman sempat sekali kalah dalam tiga laga awalnya di Grup J. Malam ini, mereka akan berlaga di kandang Liecthtenstein yang belum pernah menang.

Nantinya hanya satu tim teratas setiap grup yang langsung lolos ke putaran final. Tim urutan kedua harus berjuang lagi di babak playoff untuk berebut 3 tiket sisa.

Dari Kualifikasi Piala Dunia 2021 Zona Conmebol, rangkaian pertandingannya akan berlangsung dinihari hingga pagi hari. Timnas Brasil akan melawat ke kandang Cile, sedangkan Argentina akan berlaga di kandang Venezuela.

Brasil saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 18, unggul 3 poin dari Argentina. Cile di posisi ketujuh dengan nilai 6, sedangkan Venezuela menempati urutan kesembilan dengan nilai 4.

Nantinya tim empat besar klasemen zona Amerika Latin ini langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 dan tim urutan kelima menjalani laga playoff.

Jadwal Bola Hari Ini

Jumat, 3 September 2021

Kualifikasi Piala Dunia

(Zona Eropa, live Mola TV)

01:45 Swedia vs Spanyol

01:45 Lithuania vs Irlandia Utara

01:45 Italia vs Bulgaria

01:45 Estonia vs Belgia

01:45 Rep Cek vs Belarus

01:45 Andorra vs San Marino

01:45 Hungaria vs Inggris

01:45 Polandia vs Albania

01:45 Liecthtenstein vs Jerman

01:45 Makedonia Utara vs Armenia

01:45 Islandia vs Rumania.

Kualifikasi Piala Dunia

(Zona Conmebol, live Mola TV)

03:00 Bolivia vs Kolombia

04:00 Ekuador vs Paraguay

07:00 Venezuela vs Argentina

08:00 Cile vs Brasil

08:00 Peru vs Uruguay.