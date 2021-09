Rekap Hasil Kualifikasi Piala Dunia: Inggris Menang, Italia Seri, Spanyol Kalah

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Jumat dinihari, 3 September 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Timnas Inggris dan Jerman meraih kemenangan, Italia seri, sedangkan Spanyol kalah.

Timnas Inggris menang 4-0 saat berlaga di kandang Hungaria. Gol-gol The Three Lions dicetak oleh Raheem Sterling, Harry Kane, Harry Maguire, dan Declan Rice.

Hasil ini memastikan Inggris terus menang dalam empat laga yang dijalaninya di Grup I. Mereka kini memuncaki klasemen dengan nilai 12, unggul lima poin dari Polandia dan Hungaria.

Di Grup J, Jerman juga menang 2-0 di kandang Liechtenstein. Gol Timo Werner dan Leroy Sane memastikan debut Hansi Flick berjalan mulus.

Kini Jerman menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 9, tertinggal satu angka dari Armenia yang dalam laga lain bermain 0-0 dengan Makedonia Utara. Liechtenstein, yang belum mengemas gol, berada di dasar klasemen.

Timnas Italia mengawal laga awalnya setelah menjuarai Piala Eropa dengan tak maksimal. Mereka ditahan tamunya, Bulgaria, dengan skor 1-1. Gol Italia lewat Federico Chiesa dibalas gol Atanas Iliev.

Italia kini menempati puncak klasemen Grup C. Mereka mengemas nilai 10, unggul empat poin dari Swiss yang baru bermain dua kali.

Kejutan terjadi dari Grup B. Spanyol takluk 1-2 di kandang Swedia. Sempat unggul lewat Carlos Soler, La Roja akhirnya takluk oleh gol Alexander Isak dan Viktor Claesson.

Swedia kini memuncaki klasemen dengan nilai 9, unggul dua poin dari Spanyol.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa

Grup B

Swedia vs Spanyol 2-1

Grup C

Italia vs Bulgaria 1-1

Lithuania vs Irlandia Utara 1-4.

Grup E

Republik Cek vs Belarusia 1-0

Estonia vs Belgium 2-5.

Grup I

Andora vs San Marino 2-0

Hungaria vs Inggris 0-4

Polandia vs Albania 4-1.

Grup J

Islandia vs Rumania 0-2

Liechtenstein vs Jerman 0-2

Makedonia Utara vs Armenia 0-0.