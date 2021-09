Jadwal Bola Live Sabtu 4 September: Liga 1 dan Kualifikasi Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 5 September 2021, akan menyajikan rangkaian pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 serta lanjutan BRI Liga 1 . Banyak partai menarik akan tersaji.

Dari tanah air, lanjutan Liga 1 pekan pertama akan menyajikan tiga laga, yakni PSIS Semarang vs Persela Lamongan, Borneo FC vs Persebaya Surabaya, dan Persib Bandung vs Barito Putera. Ketiganya akan ditayangkan live di Indosiar.

Dari babak Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa akan hadir laga pekan kelima. Malam ini antara lain akan hadir laga Ukraina vs Prancis dan Belanda vs Montenegro.

Prancis saat ini memuncaki klasemen Grup D dengan nilai 8 dari 4 laga. Mereka unggul empat poin dari Ukraina yang ada di posisi kedua.

Adapun Belanda menempati posisi kedua klasemen Grup G dengan nilai 7, tertinggal satu poin dari Turki dan mengemas poin sama dengan lawannya.

Malam ini juga akan tersaji laga uji coba Qatar vs Portugal. Cristiano Ronaldo tak akan tampil dalam pertandingan ini karena sudah kembali ke Manchester United.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 4 September 2021

Liga 1 2021

15:15 PSIS Semarang vs Persela Lamongan (Indosiar)

18:15 Borneo FC vs Persebaya Surabaya (Indosiar)

20:30 Persib Bandung vs Barito Putera (Indosiar).

Kualifikasi Piala Dunia 2022

(Zona Eropa, live Mola TV)

20:00 Finlandia vs Kazakhstan

23:00 Serbia vs Luksembourg

23:00 Irlandia vs Azerbaijan

23:00 Latvia vs Norwegia

23:00 Siprus vs Rusia

23:00 Sloveina vs Malta.

Uji Coba

23:45 Qatar vs Portugal.

Ahad, 5 September 2021

Kualifikasi Piala Dunia

(Zona Eropa, live Mola TV)

01:45 Ukraina vs Prancis

01:45 Kep Faroe vs Denmark

01:45 Israel vs Austria

01:45 Skotlandia vs Moldova

01:45 Belanda vs Montenegro

01:45 Gibraltar vs Turki

01:45 Slovakia vs Kroasia.