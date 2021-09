Hasil Liga 1: Persib Bandung vs Barito Putera 1-0, Marc Klok Jadi Penentu

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Persib Bandung vs Barito Putera hadir dalam pekan pertama Liga 1 2021-2022 di Stadion Indomilk Arena Tangerang, Sabtu malam, 4 September 2021.

Pertandingan ini dimenangi Persib Bandung dengan skor 1-0. Keunggulan Maung Bandung itu dipastikan oleh pemain barunya, Marc Klok, pada menit ke-86, lewat tendangan bebas.

Kedua tim relatif imbang dalam hal penguasaan bola, namun Persib unggul jauh dalam hal tembakan terarah ke gawang lawan. Lihat statistik pertandingannya:

Persib vs Barito 49% Penguasaan Bola 51% 8 Total Tembakan 3 4 Tembakan Terarah 2 5 Sepak Pojok 1 3 Kartu Kuning 1 16 Pelanggaran 9

Dengan hasil ini, Persib Bandung kini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 3, sama lima tim lainnya. Barito Putera ada di posisi ke-17 dengan nilai 0.

Susunan Pemain Persib Bandung vs Barito Putera:

Susunan pemain Persib Bandung vs Barito Putera. (twitter/@Liga1Match)

Sebelumnya, Sabtu ini, sudah ada dua laga pekan pertama yang berlangsung. PSIS Semarang berhasil mengalahkan Persela Lamongan dengan skor 1-0. Setelah itu, Borneo FC menghantam Persebaya Surabaya 3-1.

Pada hari-hari sebelumnya, sudah ada empat laga pekan pertama yang sudah berlangsung. Bali United mengalahkan Pesik Kediri 1-0, Persita Tangerang menekuk Persipura Jayapura 2-1, dan Bhayangkara FC menang 2-1 atas Persiraja Banda Aceh. Sedangkan laga Tira Persikabo vs Madura United berakhir 1-1.

Hasil dan Jadwal BRI Liga 1 2021-2022

Sabtu, 4 September 2021

PSIS Semarang vs Persela Lamongan 1-0

Borneo FC vs Persebaya Surabaya 3-1

Persib Bandung vs Barito Putera 1-0.

