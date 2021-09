Jadwal Bola 5 September: Inggris, Spanyol, Italia, Juga Ada Brasil vs Argentina

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin pagi, 6 September 2021, akan menyajikan rangkaian pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 serta lanjutan BRI Liga 1. Banyak partai menarik akan tersaji.

Dari tanah air, lanjutan Liga 1 pekan pertama akan menyajikan dua pertandingan, yakni PSM Makassar vs Arema FC dan PSS Sleman vs Persija Jakarta. Keduanya akan berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong dan akan ditayangkan live di Indosiar.

Dari babak Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa akan aksi-aksi tim besar. Malam ini antara lain akan tersaji laga Inggris vs Andorra, Spanyol vs Georgia, Swiss vs Italia, Belgia vs Republik Cek, dan Jerman vs Armenia. Pertandingan tersebut akan disiarkan Mola TV.

Dari Kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Latin, duel besar Brasil vs Argentina akan menjadi sajian utama. Selain itu ada partai Ekuador vs Cile, Paraguay vs Kolombia, dan Uruguay vs Bolovia.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 5 September 2021

BRI Liga 1

18:15 PSM Makassar vs Arema FC (Indosiar)

20:30 PSS Sleman vs Persija Jakarta (Indosiar).

Kualifikasi Piala Dunia

(Zona Eropa, live Mola TV)

20:00 Belarus vs Wales

23:00 Bulgaria vs Lithuania

23:00 Albania vs Hungaria

23:00 Inggris vs Andorra

23:00 Islandia vs Makedonia Utara.

Senin, 6 September 2021

Kualifikasi Piala Dunia

(Zona Eropa, live Mola TV)

01:45 Spanyol vs Georgia

01:45 Kosovo vs Yunani

01:45 Swiss vs Italia

01:45 Belgia vs Rep Ceko

01:45 San Marino vs Polandia

01:45 Rumania vs Liechtenstein

01:45 Jerman vs Armenia.

Kualifikasi Piala Dunia

(Zona Conmebol, live Mola TV)

02:00 Brasil vs Argentina

04:00 Ekuador vs Cile

05:00 Paraguay vs Kolombia

05:00 Uruguay vs Bolovia

08:00 Peru vs Venezuela.

Selasa, 7 September 2021

Kualifikasi Piala Dunia

(Zona Eropa, live Mola TV)

23:00 Azerbaijan vs Portugal.