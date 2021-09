Hasil Liga 1: PSS Sleman vs Persija Jakarta, Babak Pertama Skor Masih 0-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan PSS Sleman vs Persija Jakarta hadir pada pekan pertama Liga 1 2021-22 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Ahad malam, 5 September 2021.

Pada akhir babak pertama, Persija Jakarta unggul 1-0. Keunggulan itu dipastikan oleh gol Yann Motta Pinto pada menit ke-18.

Sepanjang babak pertama, Persija lebih unggul tipis dalam penguasaan bola, mencapai 53 persen. Mereka juga memiliki peluang gol lebih banyak (6) ketimbang PSS Sleman (4).

Susunan pemain:

Susunan pemain PSS Sleman vs Persija Jakarta. (twitter/@Liga1Match)

Pertandingan PSS Sleman vs Persija Jakarta menjadi penutup pekan pertama Liga 1. Pada Ahad hari ini, PSM Makassar bermain imbang 1-1 dengan Arema FC.

Jadwal Liga 1 pekan kedua akan bergulir mulai Jumat, 10 September 2021.

Rekap Hasil Liga 1 2021-2022 Pekan Pertama:

Bali United vs Pesik Kediri 1-0

Persipura vs Persita 1-2

Bhayangkara FC vs Persiraja 2-1

Tira Persikabo vs Madura United 1-1

PSIS Semarang vs Persela Lamongan 1-0

Borneo FC vs Persebaya Surabaya 3-1

Persib Bandung vs Barito Putera 1-0

PSM Makassar vs Arema FC 1-1.