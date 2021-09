Hasil dan Klasemen Liga 1 Pekan Pertama: PSS Sleman vs Persija Jakarta 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan PSS Sleman vs Persija Jakarta hadir pada pekan pertama Liga 1 2021-2022 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Ahad malam, 5 September 2021. Pertandingan ini berakhir dengan skor 1-1.



Persija Jakarta unggul lebih dahulu lewat gol Yann Motta Pinto pada menit ke-18. PSS Sleman membalas pada menit ke-66, lewati gol Irkham Milla.

Sepanjang pertandingan ini, Persija lebih unggul tipis dalam penguasaan bola, mencapai 54 persen. Tapi kedua tim memiliki tembakan terarah ke gawang yang relatif imbang (6).

Susunan pemain:

Susunan pemain PSS Sleman vs Persija Jakarta. (twitter/@Liga1Match)

Pertandingan PSS Sleman vs Persija Jakarta menjadi penutup pekan pertama Liga 1. Pada Ahad hari ini, PSM Makassar bermain imbang 1-1 dengan Arema FC.

Jadwal Liga 1 pekan kedua akan bergulir mulai Jumat, 10 September 2021.

Rekap Hasil Liga 1 2021-2022 Pekan Pertama:

Hasil hari ini:

PSS Sleman vs Persija Jakarta 1-1.

PSM Makassar vs Arema FC 1-1.

Hasil sebelumnya:

Bali United vs Pesik Kediri 1-0

Persipura vs Persita 1-2

Bhayangkara FC vs Persiraja 2-1

Tira Persikabo vs Madura United 1-1

PSIS Semarang vs Persela Lamongan 1-0

Borneo FC vs Persebaya Surabaya 3-1

Persib Bandung vs Barito Putera 1-0.

Klasemen Liga 1

No Tim Main Gol Poin 1 Borneo FC 1 2 3 2 Bhayangkara FC 1 1 3 3 Persita 1 1 3 4 Bali United 1 1 3 5 PSIS 1 1 3 6 Persib Bandung 1 1 3 7 Persija Jakarta 1 0 1 8 Arema 1 0 1 9 Madura United 1 0 1 10 PSM Makassar 1 0 1 11 PSS Sleman 1 0 1 12 TIRA-Persikabo 1 0 1 13 Persipura 1 -1 0 14 Persiraja Aceh 1 -1 0 15 Barito Putera 1 -1 0 16 Persela 1 -1 0 17 Persik 1 -1 0 18 Persebaya 1 -2 0.