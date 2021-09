Jadwal Bola 7 September: Portugal, Prancis, Belanda di Kualifikasi Piala Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari WIB, 8 September 2021, akan menyajikan rangkaian pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Ada aksi Portugal, Prancis, dan Belanda di laga berbeda.

Timnas Portugal, yang tak akan diperkuat Cristiano Ronaldo, akan menyambangi kandang Azerbaijan, Selasa malam nanti. Portugal kini menempati posisi kedua klasemen Grup A dengan nilai 10 dari 4 laga, sama dengan Serbia yang ada di atasnya. Azerbaijan berada di posisi kelima (dasar klasemen) dengan nilai 1.

Timnas Prancis akan menyambut Finlandia dinihari nanti. Les Bleus akan berjuang bangkit setelah terus ditahan seri lawannya dalam dua laga terakhir. Mereka kini memuncaki klasemen Grup D dengan nilai 9 dari 5 laga, unggul 4 poin dari lawannya yang baru bermain 3 kali.

Sementara itu, Belanda akan menjamu Turki. Ini akan jadi duel perebutan puncak klasemen Grup G. Turki saat ini menempati posisi tersebut dengan nilai 11 dari 5 laga, unggul satu poin dari Belanda.

Tim-tim besar Eropa lainnya, termasuk Spanyol, Italia, dan Inggris baru akan bermain pada Kamis dinihari.

Jadwal bola selengkapnya

Selasa, 7 September 2021

Kualifikasi Piala Dunia 2022

(Zona Eropa, live Mola TV)

23:00 Azerbaijan vs Portugal.

Rabu, 8 September 2021

Kualifikasi Piala Dunia

(Zona Eropa, live Mola TV)

01:45 Irlandia vs Serbia

01:45 Bosnia vs Kazakhstan

01:45 Prancis vs Finlandia

01:45 Kep Faroe vs Moldova

01:45 Denmark vs Israel

01:45 Austria vs Skotlandia

01:45 Montenegro vs Latvia

01:45 Norwegia vs Gibraltar

01:45 Belanda vs Turki

01:45 Russia vs Malta

01:45 Slovakia vs Siprus

01:45 Kroasia vs Slovenia

01:45 Luksembourg vs Qatar