Jadwal Bola Kualifikasi Piala Dunia 8 September: Inggris, Italia, Spanyol...

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu hingga Kamis dinihari, 9 September 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Timnas Inggris, Spanyol, Jerman, Italia, dan Belgia akan beraksi.

Timnas Inggris akan berlaga di kandang Polandia. Inggris akan berusaha menjaga kesempurnaannya. Saat ini tim asuhan Gareth Southgate itu memuncaki klasemen Grup I dengan nilai 15 dari 5 laga. Mereka unggul 5 poin dari Polandia.

Di Grup B, Spanyol akan menyambangi Kosovo. Mereka saat ini masih memuncaki klasemen dengan nilai 10 dari 5 laga, unggul satu angka dari Swedia. Kosovo ada di posisi ketiga dengan nilai 4.

Italia, yang baru menjuarai Piala Eropa, akan berusaha meraih hasil lebih baik setelah dua kali ditahan lawannya. Mereka akan menjamu Lithuania.

Azzurri masih memuncaki klasemen Grup C dengan nilai 11 dari 5 laga. Mereka unggul 4 poin dari Swiss. Lithuania belum meraih poin.

Timnas Jerman malam ini akan berlaga di kandang Islandia. Kedua tim bersaing di Grup J, dengan Jerman masih berada di posisi puncak klasemen (12 poin) dan Islandia di urutan kelima (4).

Malam ini juga akan hadir laga Belarusia vs Belgia, Wales vs Estonia, Yunani vs Swedia, dan Irlandia vs Swiss.

Jadwal bola selengkapnya

Kualifikasi Piala Dunia 2022

(Zona Eropa, live Mola TV)

Rabu, 8 September 2021

23:00 Armenia vs Liechtenstein.

Kamis, 9 September 2021

01:45 Kosovo vs Spanyol

01:45 Yunani vs Swedia

01:45 Irlandia vs Swiss

01:45 Italia vs Lithuania

01:45 Belarusia vs Belgia

01:45 Wales vs Estonia

01:45 Hungaria vs Andorra

01:45 Albania vs San Marino

01:45 Polandia vs Inggris

01:45 Makedonia Utara vs Rumania

01:45 Islandia vs Jerman.

