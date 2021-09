Jadwal Liga Inggris Pekan Keempat dan Klasemennya, 2 Laga Live SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki matchday keempat yang akan bergulir akhir pekan ini. Dua pertandingan akan disiarkan langsung oleh SCTV.

Salah satu langkah besar yang akan tersaji pekan ini adalah Leicester City vs Manchester City, yang akan berlangsung Sabtu malam, 11 September 2021. Manchester City, yang merupakan juara bertahan, kini hanya berada di posisi ketujuh klasemen dengan nilai 6. Leicester berada di urutan ke-9 dengan nilai sama.

Satu-satunya tim yang tampil sempurna dalam tiga laga awalnya, Tottenham Hotspur, akan bermain di kandang Crystal Palace, pada Sabtu malam. Spurs lebih diunggulkan saat melawan Palace, tim urutan ke-14 yang belum pernah menang dalam tiga pertandingan sebelumnya.

Chelsea juga akan bermain Sabtu malam, menjamu Aston Villa. Pertandingan ini dijadwalkan akan disiarkan langsung oleh SCTV. Chelsea kini menempati urutan keempat klasemen dengan nilai 7, sedangkan Aston Villa di posisi ke-11 dengan nilai 4.

Laga lainnya akan disiarkan live oleh SCTV adalah Leeds United VS Liverpool, pada Ahad malam. Leeds belum pernah menang dalam dua laga awalnya dan kini menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 2. Liverpool ada di urutan kelima dengan nilai 7.

Jadwal Liga inggris lain yang juga menarik di nantikan adalah Manchester United vs Newcastle, yang akan berlangsung pada Sabtu malam. Cristiano Ronaldo berpeluang melakukan debut keduanya buat MU dalam pertandingan ini.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan 4, live Mola TV)

Sabtu 11 September 2021

18:30 Crystal Palace vs Tottenham

21:00 Arsenal vs Norwich

21:00 Brentford vs Brighton

21:00 Leicester City vs Manchester City

21:00 Manchester United vs Newcastle

21:00 Southampton vs West Ham

21:00 Watford vs Wolves

23:30 Chelsea vs Aston Villa (SCTV).

Ahad, 12 September 2021

22:30 Leeds United vs Liverpool (SCTV).

Selasa 14 September 2021

02:00 Everton vs Burnley.

(Catatan: jadwal tayangan live bisa sewaktu-waktu berubah sesuai kebijakan televisi yang bersangkutan)

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Tottenham 3 3 9 2 West Ham 3 5 7 3 Man United 3 5 7 4 Chelsea 3 5 7 5 Liverpool 3 5 7 6 Everton 3 4 7 7 Man City 3 9 6 8 Brighton 3 1 6 9 Leicester City 3 -1 6 10 Brentford 3 2 5 11 Aston Villa 3 1 4 12 Watford 3 -2 3 13 Southampton 3 -2 2 14 Crystal Palace 3 -3 2 15 Leeds United 3 -4 2 16 Burnley 3 -3 1 17 Newcastle 3 -4 1 18 Wolves 3 -3 0 19 Norwich 3 -9 0 20 Arsenal 3 -9 0

Baca Juga: Ronaldo Mulai Berlatih di MU, Berpeluang Debut Akhir Pekan Ini