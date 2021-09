Hasil Bola Kualifikasi Piala Dunia: Inggris Seri; Italia, Jerman, Spanyol Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Kamis dinihari, 9 September 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Inggris tertahan, sedangkan Spanyol, Jerman, Italia, dan Belgia menang.

Timnas Inggris hanya mampu bermain imbang 1-1 di kandang Polandia. Unggul lebih dahulu berkat gol Harry Kane, mereka kemudian kebobolan oleh gol Damian Szymanski.

Ini untuk pertama kalinya mereka gagal menang dalam rangkaian kualifikasi Piala Dunia kali ini. Mereka masih memuncaki klasemen Grup I dengan nilai 16 dari 6 laga. Tim asuhan Gareth Southgate itu unggul 4 poin dari Albania. Polandia di posisi ketiga dengan nilai 11.

Di Grup B, Spanyol menang 2-0 di markas Kosovo. Keunggulan mereka dipastikan oleh gol Pablo Fornals dan Ferran Torres.

Spanyol mapan di puncak klasemen dengan nilai 13 dari 6 laga. Mereka unggul 4 poin dari Swedia, yang baru dikalahkan Yunani 1-2. Kosovo di posisi keempat dengan nilai 4, terpaut dua dari Yunani.

Timnas Italia akhirnya meraih kemenangan pertamanya dalam tiga laga terakhirnya setelah menjuarai Piala Eropa. Mereka menang 5-0 saat menjamu Lithuania.

Moise Kean memborong dua gol. Sedangkan gol lainnya diceploskan Giacomo Raspadori dan Giovanni Di Lorenzo, serta dari gol bunuh diri Edgaras Utkus.

Italia kini memuncaki klasemen Grup C dengan nilai 14 dari 6 laga, unggul 6 poin dari Swiss yang baru bermain 4 kali. Lithuania di dasar klasemen dengan 0 poin.

Timnas menang 4-0 di kandang Islandia. Kemenangan itu dipastikan oleh gol Serge Gnabry, Antonio Ruediger, Leroy Sane, dan Timo Werner,

Jerman mapan di puncak klasemen Grup J dengan nilai 15 dari 6 laga, unggul 4 poin dari Armenia. Islandia di posisi kelima dengan nilai 4.

Dari Grup E, Belgia menang 1-0 di markas Belarusia berkat gol Dennis Praet. Di grup sama Wales dan Estonia bermain 0-0.

Kini, Belgia kian mengokohkan posisinya di puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 16 dari 6 laga, unggul 9 poin dari Republik Cek dan Wales. Belarusia di posisi keempat dengan nilai 3.

Belgia, yang masih menempati ranking pertama di dunia, berpeluang menjadi tim pertama lolos ke putaran final. Mereka hanya membutuhkan satu kemenangan, dari dua laga tersisa, untuk melaju.

Nantinya, juara masing-masing grup akan lolos ke putaran final. Sedangka runner-up harus berjuang lagi di babak playoff.

Hasil bola Kualifikasi Piala Dunia 2022

(Zona Eropa)

Grup B

Yunani vs Swedia 2-1

Kosovo vs Spanyol 0-2.

Grup C

Italia vs Lithuania 5-0

Irlandia Utara vs Swiss 0-0.

Grup E

Belarusia vs Belgia 0-1

Wales vs Estonia 0-0.

Grup I

Albania vs San Marino 5-0

Hungaria vs Andora 2-1

Polandia vs Inggris 1-1.

Grup J

Islandia vs Jerman 0-4

Makedonia Utara vs Rumania 0-0.