Jadwal Bola Live Kualifikasi Piala 2022: Argentina vs Bolivia, Brasil vs Peru

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Jumat pagi, 10 September 2021, akan menampilkan rangkaian laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Latin (Conmebol). Brasil akan melawan Peru dan Argentina menjamu Bolivia.

Timnas Brasil dan Argentina baru saja menjalani laga yang tak mulus. Pertemuan keduanya, 6 September lalu, terhenti saat baru berlangsung enam menit karena masalah imigrasi. Petugas kesehatan menghentikan laga itu karena hendak memulangkan tiga pemain Argentina yang berasal dari Liga Inggris.

Ketiga pemain itu, Giovani Lo Celso, Christian Romero, dan Emilio Martinez, dianggap melanggar ketentuan karantina Covid-19. Inggris masuk daftar hitam Argentina sehingga semua orang yang datang dari negara itu harus menjalani karantina.

Saat ini, kasusnya masih ditangani badan sepak bola dunia (FIFA). Namun, Jumat pagi, Brasil dan Argentina akan kembali berpacu mempertahankan posisinya dalam klasemen. Brasil akan akan menjamu Peru. Sedangkan Argentina menghadapi Bolivia.

Brasil kini mengemas nilai 21 dari 7 laga, unggul 6 poin dari Argentina. Peru di posisi ketujuh dengan nilai 8, sedangkan Bolivia di urutan kesembilan dengan nilai 6.

Rangkaian pertandingan pekan kesembilan ini akan disiarkan Mola TV.

Jumat, 10 September 2021

Kualifikasi Piala Dunia 2022

(Zona Amerika Latin, Live Mola TV)

05:30 Paraguay vs Venezuela

05:30 Uruguay vs Ekuador

06:00 Kolombia vs Cile

06:30 Argentina vs Bolivia

07:30 Brasil vs Peru.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Latin: