Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia Setelah Timnas Italia Kalahkan Lithuania

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Italia berhasil mengukir rekor baru dengan mencatatkan 37 pertandingan tak terkalahkan di pertandingan resmi setelah mengalahkan Lithuania 5-0 di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa.

Dengan torehan ini, Italia memecahkan rekor yang sebelumnya berhasil diukir oleh Brasil dan Spanyol.

Catatan tak terkalahkan Italia dimulai pada 10 Oktober 2018 ketika Gli Azzuri bermain imbang 1-1 melawan Ukraina di pertandingan persahabatan.

Pada 37 pertandingan tak terkalahkan ini, skuad asuhan Roberto Mancini tercatat mengemas 30 kemenangan dan 7 hasil imbang diantaranya pada ajang Nations League, kualifikasi Euro, kualifikasi Piala Dunia , Euro 2020 dan pertandingan persahabatan.

Pencapaian ini berhasil melampaui torehan dari timnas Brasil yang mencatatkan 36 pertandingan tak terkalahkan pada rentang tahun 1993 hingga 1996.

Meskipun begitu, ada beberapa perdebatan soal rekor Brasil ini karena adanya pertandingan melawan Rumania B pada September 1995 yang masih diperdebatkan soal apakah sudah terpenuhinya syarat sebagai pertandingan resmi.

Selain rekor yang dimiliki Brasil, Italia juga melewati pencapaian timnas Spanyol yang sukses 35 tak terkalahkan di pertandingan resmi antara tahun 2007 hingga 2009.

Pada kemenangan melawan Lithuania ini juga, timnas Italia berhasil mempertahankan 100 persen kemenangan ketika bertanding di Kota Reggio-Emilia, dengan berhasil memenangkan empat pertandingan yang digelar di kota ini.

Saat melawan Lithuania di Mapei Stadium itu Italia sekaligus melakukan penebusan. Dalam dua laga terakhirnya setelah menjuarai Piala Eropa, mereka terus ditahan lawannya.

Moise Kean menjadi bintang dalam laga itu. Pemain Juventus itu mencetak dua gol di babak pertama. Gol Italia lainnya dicepliskan Giacomo Raspadori, Giovanni Di Lorenzo, dan gol bunuh diri Edgaras Utkus.

Selanjutnya dijadwalkan, timnas Italia akan menghadapi Spanyol pada semifinal UEFA Nations League yang akan digelar di Stadion San Siro, Milan, 7 Oktober.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup C

Italia vs Lithuania 5-0

Irlandia Utara vs Swiss 0-0.

Klasemen



No Tim Main Gol Poin 1 Itala 6 11 14 2 Swiss 4 3 8 3 Irlandia Utara 4 1 5 4 Bulgaria 5 -3 5 5 Lithuania 5 -12 0



Nantinya juara masing-masing grup langsung lolos ke putaran final Piala Dunia. Tim yang jadi runner-up harus kembali berjuang di babak playoff.

