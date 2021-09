Jadwal Liga Inggris dan Siaran Langsungnya Akhir Pekan Ini, Ada Debut Ronaldo

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan keempat akan berlangsung mulai Sabtu 11 September 2021. Persaingan memperebutkan posisi puncak dipastikan masih akan berlangsung sengit karena terdapat lima tim yang mungkin menyalip Tottenham Hotspur yang menempati peringkat pertama.

Tottenham Hotspur yang menempati puncak klasemen dengan hasil sempurna sembilan angka dari tiga laga berpeluang mempertahankan posisinya karena hanya akan menghadapi Crystal Palace yang sejauh ini baru mendapatkan dua angka. Pasukan Lili Putih saat ini unggul dua angka dari lima tim lainnya.

Sementara juara bertahan Manchester City akan menghadapi laga berat kontra Leicester City. Skuad asuhan Pep Guardiola kini hanya menempati posisi ketujuh setelah sempat dikalahkan Tottenham pada laga pembuka 15 Agustus lalu.

Laga pekan keempat Liga Inggris juga kemungkinan akan diwarnai debut Cristiano Ronaldo bersama Manchester United. Skuad Setan Merah akan menghadapi Newcastle United di Stadion Old Trafford.

Chelsea yang juga merupakan kandidat kuat juara Liga Inggris musim ini akan menghadapi Aston Villa yang mengawali musim ini dengan cukup baik. Setelah menelan kekalahan dari Watford, Villa meraih kemenangan dari Newcastle United dan bermain imbang dengan Brentford.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan keempat:

Sabtu 11 September 2021

18:30 Crystal Palace vs Tottenham (Mola TV)

21:00 Arsenal vs Norwich (Mola TV)

21:00 Brentford vs Brighton (Mola TV)

21:00 Leicester City vs Manchester City (Mola TV)

21:00 Manchester United vs Newcastle (Mola TV)

21:00 Southampton vs West Ham (Mola TV)

21:00 Watford vs Wolves (Mola TV)

23:30 Chelsea vs Aston Villa (Mola TV dan SCTV).

Ahad, 12 September 2021

22:30 Leeds United vs Liverpool (Mola TV dan SCTV).

Selasa 14 September 2021

02:00 Everton vs Burnley (Mola TV)

Setelah melakoni jadwal Liga Inggris pekan keempat, Manchester City, Manchester United, Liverpool dan Chelsea akan bersiap menghadapi ajang Liga Champions yang mulai bergulir pada Rabu pekan depan.