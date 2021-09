Jadwal Liga Spanyol Akhir Pekan Ini dan Siaran Langsungnya, Ada Debut Camavinga

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol pekan keempat akan diwarnai oleh debut gelandang Eduardo Camavinga bersama Real Madrid. Camavinga kemungkinan besar akan bermain sejak awal pada laga kontra Celta Vigo karena para gelandang Madrid masih absen akibat cedera dan membela negaranya di Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan.

Madrid akan kehilangan sembilan pemainnya pada laga kontra Celta Vigo. Dari sembilan pemain itu, lima diantaranya merupakan gelandang. Camavinga sendiri baru diperkenalkan secara resmi pada Rabu kemarin. Dia diboyong Madrid dari klub Prancis, Rennes.

Selain laga Real Madrid vs Celta Vigo, partai panas juga akan dilalui juara bertahan Atletico Madrid. Skuad asuhan Diego Simeone akan bertandang ke markas Espanyol.

Sementara laga Sevilla vs Barcelona dan Villarreal vs Alaves dipastikan ditunda. Sevilla dan Villarreal mengajukan penundaan laga itu karena sejumlah pemain penting mereka absen lantaran membela negaranya masing-masing di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan.

Berikut jadwal Liga Spanyol pekan keempat:

Sabtu, 11 September 2021

23.30 WIB - Levante vs Rayo Vallecano

Ahad, 12 September 2021

02.00 WIB - Athletic Bilbao vs Mallorca

19.00 WIB - Espanyol vs Atletico Madrid

21.15 WIB - Osasuna vs Valencia

23.30 WIB - Cadiz vs Real Sociedad

Senin, 13 September 2021

02.00 WIB - Real Madrid vs Celta Vigo

Selasa, 14 September 2021

01.00 WIB - Getafe vs Elche

03.00 WIB - Granada vs Real Betis

Seluruh laga di jadwal Liga Spanyol pekan keempat akan disiarkan secara langsung oleh beIN Sports. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla dan Villarreal akan langsung bersiap menghadapi laga perdana Liga Champions setelah laga akhir pekan ini.

