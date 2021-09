Jadwal Liga Italia Akhir Pekan Ini, Ada Napoli Vs Juventus dan AC Milan Vs Lazio

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pekan ketiga yang berlangsung mulai Sabtu 11 September 2021 akan diwarnai sejumlah laga panas. Dua diantaranya adalah pertarungan Napoli vs Juventus dan AC Milan vs Lazio.

Napoli yang pada dua laga sebelumnya selalu meraih kemenangan akan menjamu Juventus yang memulai musim dengan kurang baik. Si Nyonya Tua baru mengumpulkan satu angka hasil imbang 2-2 dengan Udinese. Pada pekan kedua, skuad asuhan Massimiliano Allegri dikejutkan dengan kekalahan 0-1 dari Empoli.

AC Milan dan Lazio akan mempertaruhkan hasil sempurna yang mereka dapatkan sejauh ini. AC Milan meraih kemenangan atas Sampdoria dan Cagliari pada dua laga sebelumnya sementara Lazio meraih kemenangan atas Empoli dan Spezia.

Juara bertahan Inter Milan akan menyambangi markas Sampdoria pada akhir pekan ini. Anak asuh Simone Inzaghi juga masih mempertahankan rekor sempurna berkat kemenangan atas Genoa dan Verona.

Satu tim lain yang masih meraih hasil sempurna adalah AS Roma. Skuad asuhan Jose Mourinho itu meraih kemenangan atas Fiorentina dan Salernitana pada dua laga sebelumnya dan pekan ii akan menjamu Sassuolo.

Berikut jadwal Liga Italia pekan ketiga:

Sabtu, 11 September 2021

20.00 WIB - Empoli vs Venezia

23.00 WIB - Napoli vs Juventus

Ahad, 12 September 2021

01.45 WIB - Atalanta vs Fiorentina

17.30 WIB - Sampdoria vs Inter Milan

20.00 WIB - Cagliari vs Genoa

20.00 WIB - Torino vs Salernitana

20.00 WIB - Spezia vs Udinese

23.00 WIB - AC Milan vs Lazio

Senin, 13 September 2021

01.45 WIB - AS Roma vs Sassuolo

Selasa, 14 September 2021

01.45 WIB - Bologna vs Verona

Seluruh pertandingan pada jadwal Liga Italia pekan ketiga akan disiarkan secara langsung oleh beIN Sports. AC Milan, Juventus, Inter Milan dan Atalanta setelah itu akan bersiap untuk menghadapi laga perdana babak penyisihan grup Liga Champions 2021-2022.

