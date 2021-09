Jadwal Liga Inggris Malam Ini Ada Tottenham, Man Utd, Man City dan Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan keempat akan dimulai pada Sabtu malam 11 September 2021. Tottenham Hotspur, Manchester United, Manchester City dan Chelsea akan menghadapi laga penting demi memperebutkan posisi puncak klasemen Liga Inggris.

Tottenham saat ini berada di puncak setelah meraih hasil sempurna sembilan angka dari tiga laga sebelumnya. Mereka unggul dua angka dari West Ham, Manchester United, Chelsea, Liverpool dan Everton yang berada di bawahnya. Pada malam nanti, skuad asuhan Nuno Espirito Santo akan menyambangi markas Crystal Palace.

Juara bertahan Liga Inggris, Manchester City menghadapi laga yang lebih berat. Skuad asuhan Pep Guardiola saat ini berada di peringkat ketujuh klasemen dengan perolehan enam angka. The Citizens akan melawat ke Stadion King Power, markas Leicester City, yang sempat mengalahkan mereka pada laga Community Shield di awal musim lalu.

Sementara Manchester United dan Chelsea akan menghadapi laga yang lebih mudah. Keduanya akan bermain di kandang untuk menghadapi Newcastle United dan Aston Villa.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan keempat:

Sabtu 11 September 2021

18:30 Crystal Palace vs Tottenham (Mola TV)

21:00 Arsenal vs Norwich (Mola TV)

21:00 Brentford vs Brighton (Mola TV)

21:00 Leicester City vs Manchester City (Mola TV)

21:00 Manchester United vs Newcastle (Mola TV)

21:00 Southampton vs West Ham (Mola TV)

21:00 Watford vs Wolves (Mola TV)

23:30 Chelsea vs Aston Villa (Mola TV dan SCTV).

Ahad, 12 September 2021

22:30 Leeds United vs Liverpool (Mola TV dan SCTV).

Selasa 14 September 2021

02:00 Everton vs Burnley (Mola TV)

Setelah melakoni jadwal Liga Inggris pekan keempat, Manchester City, Manchester United, Liverpool dan Chelsea akan bersiap menghadapi ajang Liga Champions yang mulai bergulir pada Rabu pekan depan.