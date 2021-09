Jadwal Bola Sabtu 11 September: Chelsea, MU, Man City, Juve, PSG, Bayern

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 12 September 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Dari dalam negeri ada juga jadwal Liga 1.

Liga Inggris akan memasuki pekan keempat. Malam ini antara lain akan hadir Chelsea vs Aston Villa yang disiarkan SCTV. Selain itu ada pertandingan Crystal Palace vs Tottenham, Arsenal vs Norwich City, Leicester City vs Manchester City, dan Manchester United vs Newcastle.

Dari Liga Spanyol, Villarreal vs Aleves dan

Sevilla vs Barcelona ditunda karena masalah pemain yang bertugas di ajang internasional. Namun malam ini masih ada partai Levante vs Rayo Vallecano dan Athletic Bilbao vs Mallorca.

Liga Italia pekan ketiga akan menampilkan laga Napoli vs Juventus. Selain itu ada Atalanta vs Fiorentina yang disiarkan RCTI.

Liga Prancis akan menampilkan PSG vs Clermont di pekan kelima. Lionel Messi dan Neymar akan absen karena baru kembali dari tugas internasional.

Jadwal Liga Jerman pekan ini menampilkan pertandingan Leverkusen vs Dortmund dan RB Leipzig vs Bayern Munchen.

Sedangkan Liga 1 menghadirkan empat pertandingan pekan kedua, yang seluruhnya disiarkan langsung, termasuk Persita Tangerang vs Persib Bandung dan Persebaya vs Tira Persikabo.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 11 September 2021

Liga Prancis

(Pekan kelima)

Lorient vs Lille 2-1

22:00 PSG vs Clermont (RCTI+).

Liga 1

(pekan kedua)

15:15 Persiraja Aceh vs PSS Sleman (Ochannel)

15:15 Barito Putera vs Bali United (Indosiar)

18:15 Persebaya vs Tira Persikabo (Indosiar)

20:30 Persita Tangerang vs Persib Bandung (Indosiar).

Liga Inggris

(Pekan keempat, live Mola TV)

18:30 Crystal Palace vs Tottenham

21:00 Arsenal vs Norwich

21:00 Brentford vs Brighton

21:00 Leicester vs Manchester City

21:00 Manchester United vs Newcastle

21:00 Southampton vs West Ham

21:00 Watford vs Wolves

23:30 Chelsea vs Aston Villa (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ketiga)

20:00 Empoli vs Venezia

23:00 Napoli vs Juventus

Liga Jerman

(Pekan keempat, live Mola TV)

20:30 Leverkusen vs Dortmund

20:30 Union Berlin vs Augsburg

20:30 Freiburg vs FC Koln

20:30 Greuther Furth vs Wolfsburg

20:30 Hoffenheim vs Mainz

23:30 RB Leipzig vs Bayern Munchen.

Liga Spanyol

(Pekan keempat)

23:30 Levante vs Rayo Vallecano

Villarreal vs Aleves (ditunda)

Sevilla vs Barcelona (ditunda).

Ahad, 12 September 2021

Liga Italia

(Pekan ketiga)

01:45 Atalanta vs Fiorentina (RCTI).

Liga Prancis

(Pekan kelima)

02:00 AS Monaco vs Marseille.

Liga Spanyol

(Pekan keempat)

02:00 Ath Bilbao vs Mallorca.