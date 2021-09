Jadwal Liga Italia Malam Ini, Siaran Langsung Napoli Vs Juventus

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pekan ketiga akan diramaikan dengan pertemuan Napoli vs Juventus. Si Nyonya Tua masih mencari kemenangan perdananya musim ini harus berhadapan dengan Napoli yang mencoba mempertahankan rekor kemenangan sempurnanya.

Juventus mengawali musim dengan buruk setelah hanya meraih satu angka hasil imbang 2-2 dengan Udinese. Pada laga pekan kedua, mereka pun secara mengejutkan tumbang dari Empoli di kandang sendiri. Alhasil skuad asuhan Massimiliano Allegri kini terdampar di posisi ke-12 klasemen Liga Italia.

Sementara Napoli bersama empat tim lainnya masih mempertahankan hasil sempurna. Skuad asuhan Luciano Spaletti meraih kemenangan 2-0 atas Venezia dan 2-1 atas Genoa.

Laga panas juga akan tersaji antara Atalanta vs Fiorentina malam ini. La Dea, julukan Atalanta, sejauh ini mengumpulkan empat angka dan berada di posisi ke-9. Mereka menang atas Torino dan bermain imbang dengan Bologna pada dua laga awal Liga Italia musim ini.

Fiorentina menguntit di posisi kesepuluh dengan perolehan tiga angka. La Viola dikalahkan AS Roma 1-3 pada laga pembuka Liga Italia dan menang 2-1 atas Torino pada laga terakhir.

Sementara laga panas antara AC Milan vs Lazio akan tersaji pada Ahad malam besok. Kedua tim sama-sama memperoleh hasil kemenangan sempurna. Lazio memuncaki klasemen karena memiliki selisih gol lebih baik ketimbang para pesaingnya.

Juara bertahan Liga Italia Inter Milan juga akan bertanding besok. Anak asuh Simone Inzaghi akan menyambangi markas tim peringkat ke-13 Sampdoria.

Berikut jadwal Liga Italia pekan ketiga:

Sabtu, 11 September 2021

20.00 WIB - Empoli vs Venezia (beIN Sports)

23.00 WIB - Napoli vs Juventus (beIn Sports)

Ahad, 12 September 2021

01.45 WIB - Atalanta vs Fiorentina (beIN Sports dan RCTI)

17.30 WIB - Sampdoria vs Inter Milan (beIN Sports)

20.00 WIB - Cagliari vs Genoa

20.00 WIB - Torino vs Salernitana (beIN Sports)

20.00 WIB - Spezia vs Udinese

23.00 WIB - AC Milan vs Lazio (beIN Sports)

Senin, 13 September 2021

01.45 WIB - AS Roma vs Sassuolo (beIN Sports dan RCTI)

Selasa, 14 September 2021

01.45 WIB - Bologna vs Verona (beIN Sports)

Setelah menyelesaikan pertandingan pada jadwal Liga Italia pekan ketiga AC Milan, Juventus, Inter Milan dan Atalanta setelah itu akan bersiap untuk menghadapi laga perdana babak penyisihan grup Liga Champions 2021-2022.

