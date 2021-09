Klasemen Liga 1 2021-2022 Pekan Kedua Setelah Bali United dan Persiraja Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga 1 2021-2022 pekan kedua hadir pada Sabtu, 11 September 2021. Hasil menarik tersaji.

Simak ringkasan hasilnya:

Barito Putera vs Bali United Skor 1-2

Barito lebih dahulu unggul lewat gol Aleksandar Rakic (menit 16). Bali United menyamakan kedudukan lewat Rizky Pellu (26) dan akhirnya memastikan kemenangan lewat gol Ilija Spasojevic (42).

Persiraja Banda Aceh vs PSS Sleman Skor 3-2

Persiraja unggul lebih dahulu pada menit kelima, lewat gol Leonardo Silva Lelis. PSS Sleman berbalik unggul lewat gol Irfan Bahcim (34) dan Irkham Zahrul Milla (47).

Dua gol Paulo Henrique, pada menit ke-66 (penalti) dan 86 memastikan Persiraja meraih kemenangan pertamanya.

Jadwal lanjutan Liga 1

Sabtu, 11 September 2021:

18:15 Persebaya vs Tira Persikabo (Indosiar)

20:30 Persita Tangerang vs Persib Bandung (Indosiar).

Ahad, 12 September 2021

15:15 Madura United vs PSM Makassar (Indosiar)

18:15 Arema FC vs Bhayangkara Solo (Indosiar)

20:30 Persija Jakarta vs PSIS Semarang (Indosiar).

Rangkuman Hasil Liga 1:

Pekan Pertama

Bali United vs Pesik Kediri 1-0

Persipura vs Persita 1-2

Bhayangkara FC vs Persiraja 2-1

Tira Persikabo vs Madura United 1-1

PSIS Semarang vs Persela Lamongan 1-0

Borneo FC vs Persebaya Surabaya 3-1

Persib Bandung vs Barito Putera 1-0

PSM Makassar vs Arema FC 1-1

PSS Sleman vs Persija Jakarta 1-1

Persela Lamongan vs Persipura 1-0

Pekan Kedua

Persik Kediri vs Borneo FC 1-0

Persiraja Aceh vs PSS Sleman 3-2

Barito Putera vs Bali United 1-2.

Klasemen Liga 1

No Tim Main Gol Poin 1 Bali United 2 2 6 2 Bhayangkara FC 1 1 3 3 PSIS 1 1 3 4 Persik 2 0 3 5 Persita 1 1 3 6 Persib Bandung 1 1 3 7 Persiraja 2 0 3 8 Borneo FC 2 1 3 9 Persela 2 0 3 10 Arema 1 0 1 11 Madura United 1 0 1 12 Persija Jakarta 1 0 1 13 PSM Makassar 1 0 1 14 TIRA-Persikabo 1 0 1 15 PSS Sleman 2 -1 1 16 Barito Putera 2 -2 0 17 Persebaya 1 -2 0 18 Persipura 2 -2 0