Klasemen Liga 1 2021-2022 Pekan Kedua Setelah Persib Bandung Tekuk Persita 2-1

Laga Liga 1: Persita Tangerang vs Persib Bandung. (Antara/Tempo)

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga 1 2021-2022 pekan kedua hadir pada Sabtu, 11 September 2021. Sejumlah hasil menarik tersaji.

Simak ringkasan hasilnya:

Persita Tangerang vs Persib Bandung Skor 2-1

Persib Bandung berhasil mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 2-1 di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi.

Persib unggul lebih dahulu lewat gol pemain asing anyarnya, Mohammed Rashid (menit 41). Persita sempat menyamakan kedudukan lewat Irsyad Maulana (61).



Rashid, gelandang yang berasal dari Palestina, kemudian memastikan keunggulan Persib dengan gol keduanya (77).

Dengan hasil ini, Persib menjaga kesempurnaannya dalam dua laga awal musim ini. Mereka naik ke puncak klasemen.

Persebaya vs Tira Persikabo Skor 3-1

Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan Tira Persikabo denga skor 2-1 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang.

Dua gol Persebaya dicetak Jose Wilkson. Satu gol lainnya diceploskan Ricky Kambuaya. Sedangkan gol Tira Presikabo Dicetak Ciro.

Barito Putera vs Bali United Skor 1-2

Barito lebih dahulu unggul lewat gol Aleksandar Rakic (menit 16). Bali United menyamakan kedudukan lewat Rizky Pellu (26) dan akhirnya memastikan kemenangan lewat gol Ilija Spasojevic (42).

Persiraja Banda Aceh vs PSS Sleman Skor 3-2

Persiraja unggul lebih dahulu pada menit kelima, lewat gol Leonardo Silva Lelis. PSS Sleman berbalik unggul lewat gol Irfan Bahcim (34) dan Irkham Zahrul Milla (47).

Dua gol Paulo Henrique, pada menit ke-66 (penalti) dan 86 memastikan Persiraja meraih kemenangan pertamanya.

Jadwal lanjutan Liga 1

Ahad, 12 September 2021

15:15 Madura United vs PSM Makassar (Indosiar)

18:15 Arema FC vs Bhayangkara Solo (Indosiar)

20:30 Persija Jakarta vs PSIS Semarang (Indosiar).