Klasemen Liga Inggris: Man City, MU, Chelsea, Arsenal Menang; Spurs Keok

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 12 September 2021, menampilkan rangkaian laga pekan keempat. Manchester City, Manchester United, Chelsea, dan Arsenal sama-sama menang. Sedangkan Tottenham Hotspur kalah.

Juara bertahan Manchester City mampu merebut kemenangan 1-0 saat berlaga di kandang Leicester City. Gol tunggal dalam laga di King Power Stadium itu dicetak Bernardo Silva.

Hasil itu mengantar Man City ke posisi ketiga klasemen dengan nilai 9, terpaut satu angka dari Man United dan Chelsea.

Manchester United menang 4-1 saat menjamu Newcastle United. Cristiano Ronaldo melakukan debutnya dan menyumbang dua gol. Gol MU lainnya diceploskan Bruno Fernandes dan Jesse Lingard. Sedangkan gol Newcastle dibuat oleh Javier Manquillo.

Dalam pertandingan lain, Chelsea juga menang 3-0 saat menjamu Aston Villa. Romelu Lukaku memborong dua gol, yang dilengkapi gol lain dari Mateo Kovacic.

Sementara itu, Arsenal meraih kemenangan pertamanya musim ini dengan mengalahkan tamunya, Norwich City, 1-0. Hasil itu dipastikan oleh gol Pierre-Emerick Aubameyang.

Arsenal kini menghuni posisi ke-16 dengan nilai 3. Norwich di urutan ke-20 dengan nilai nol.

Tottenham Hotspur, yang awalnya memuncaki klasemen, menelan pil pahit pada pekan keempat ini. Mereka takluk 0-3 di kandang Crystal Palace.

Spurs harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-56 karena Japhet Tanganga mendapatkan kartu kuning kedua. Mereka akhirnya kebobolan oleh gol penalti Wilfried Zaha dan dua gol Odsonne Edouard.

Tottenham kini melorot ke urutan kelima klasemen dengan nilai 9. Palace di posisi ke-11 dengan nilai 5.

Liga Inggris

(Pekan 4, live Mola TV)

Hasil Sabtu 11 September 2021

Crystal Palace vs Tottenham 3-0

Arsenal vs Norwich 1-0

Brentford vs Brighton 0-1

Leicester vs Manchester City 0-1

Man United vs Newcastle 4-1

Southampton vs West Ham 0-0

Watford vs Wolves 0-2

Chelsea vs Aston Villa 3-0.

Jadwal Ahad, 12 September 2021

22:30 Leeds Utd vs Liverpool (SCTV).

Jadwal Selasa 14 September 2021

02:00 Everton vs Burnley.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man United 4 8 10 2 Chelsea 4 8 10 3 Man City 4 10 9 4 Brighton 4 2 9 5 Tottenham 4 0 9 6 West Ham 4 5 8 7 Liverpool 3 5 7 8 Everton 3 4 7 9 Leicester City 4 -2 6 10 Brentford 4 1 5 11 Crystal Palace 4 0 5 12 Aston Villa 4 -2 4 13 Wolves 4 -1 3 14 Southampton 4 -2 3 15 Watford 4 -4 3 16 Arsenal 4 -8 3 17 Leeds United 3 -4 2 18 Burnley 3 -3 1 19 Newcastle 4 -7 1 20 Norwich City 4 -10 0

