Jadwal Liga 1 Ahad 12 September: 3 Laga Live, Termasuk Persija vs PSIS

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga 1 2021-2022 akan kembali hadir pada Ahad, 12 September 2021. Tiga laga terakhir pekan kedua akan disiarkan langsung Indosiar.

Pertandingan Madura United vs PSM Makassar akan membuka jadwal hari ini, pada 15:15 WIB. Laga ini akan berlangsung di Stadion Madya Senayan, Jakarta.

Berikutnya, pada 18:15 WIB, partai Arema FC vs Bhayangkara FC akan berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong. berikutnya, pada 20:30 WIB, pertandingan Persija Jakarta vs PSIS Semarang akan digelar di Stadion Indomilk Arena Tangerang.

Jadwal Liga 1

Ahad, 12 September 2021

15:15 Madura United vs PSM Makassar (Indosiar)

18:15 Arema FC vs Bhayangkara FC (Indosiar)

20:30 Persija Jakarta vs PSIS Semarang (Indosiar).

Rangkuman Hasil Liga 1:

Pekan Pertama

Bali United vs Pesik Kediri 1-0

Persipura vs Persita 1-2

Bhayangkara FC vs Persiraja 2-1

Tira Persikabo vs Madura United 1-1

PSIS Semarang vs Persela Lamongan 1-0

Borneo FC vs Persebaya Surabaya 3-1

Persib Bandung vs Barito Putera 1-0

PSM Makassar vs Arema FC 1-1

PSS Sleman vs Persija Jakarta 1-1

Persela Lamongan vs Persipura 1-0

Pekan Kedua

Persik Kediri vs Borneo FC 1-0

Persiraja Aceh vs PSS Sleman 3-2

Barito Putera vs Bali United 1-2

Persebaya vs Tira Persikabo 3-1

Persita vs Persib 1-2.

Klasemen Liga 1