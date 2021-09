Real Madrid vs Celta Vigo: Gareth Bale, Luka Jovic, dan David Alaba Absen

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid akan menjamu Celta Vigo dalam pertandingan pekan keempat Liga Spanyol pada Minggu malam waktu setempat atau Senin dinihari WIB, 13 September 2021, di Estadio Santiago Bernabeu. Los Blancos berpeluang naik ke puncak klasemen jika berhasil meraih poin penuh dalam laga itu.

Saat ini, tim asuhan Carlo Ancelotti menempati posisi kedua di belakang Athletico Bilbao dengan selisih satu poin, setelah dua kemenangan dan satu imbang di tiga laga sebelumnya.

Di saat mereka mengincar kemenangan, Ancelotti harus kehilangan Gareth Bale. Pemain internasional Wales itu menjadi pemain reguler di tiga pertandingan sebelumnya di bawah pelatih Italia itu.

Pemain berusia 31 tahun itu mempunyai masalah otot di hamstring kirinya. Dia akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut pada Senin untuk mengetahui lebih jelas mengenai cederanya.

Bale kembali ke Madrid setelah bergabung dengan timnas Wales selama jeda internasional terakhir, tanpa masalah. Dia mengalami cedera ketika Los Blancos mempersiapkan diri untuk pertandingan akhir pekan ini.

Real Madrid telah merilis skuad yang disiapkan untuk menghadapi Celta Vigo dalam pertandingan Liga Spanyol pada Minggu malam. Selain Bale, Luka Jovic dan David Alaba, juga tidak bisa tampil. Namun, belum ada keterangan mengapa kedua pemain itu absen.

Berikut daftar skuad Real Madrid untuk menghadapi Celta Vigo

Kiper: Courtois, Lunin and Luis Lopez.

Bek: Carvajal, E. Militao, Vallejo, Nacho, Marcelo, F. Mendy and Miguel.

Gelandang: Modric, Casemiro, Valverde, Lucas V., Isco, Camavinga and Blanco.

Pemain depan: Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Rodrygo and Mariano.

MARCA, REAL MADRID

Baca Juga: Jadwal Liga Spanyol Akhir Pekan Ini dan Siaran Langsungnya, Ada Debut Camavinga