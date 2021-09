Klasemen Liga Inggris Setelah Liverpool Kalahkan Leeds United 3-0

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Inggris matchday keempat bergulir sepanjang akhir pekan lalu. Pada Senin dinihari, Liverpool berhasil mengalahkan Leeds United 3-0 di Elland Road.



Gol Liverpool di laga ini masing-masing dicetak oleh Mohamed Salah, Fabinho, dan Sadio Mane.

Kemenangan ini membuat The Reds menempel Manchester United pada puncak klasemen dengan mengumpulkan 10 poin dari empat laga. Liverpool cuma kalah selisih gol dari rival mereka tersebut.

Leeds kini menduduki posisi ke-17 atau satu peringkat di atas zona degradasi dengan dua poin dari empat laga. Posisi tim besutan Marcelo Bielsa tersebut bisa merosot bila Burnley mencuri poin dari Everton, Selasa dinihari nanti.

Sehari sebelumnya, Manchester City, Manchester United, Chelsea, dan Arsenal sama-sama menang. Sedangkan Tottenham Hotspur kalah.

Liga Inggris

(Pekan 4)

Hasil Sabtu 11 September 2021

Crystal Palace vs Tottenham 3-0

Arsenal vs Norwich 1-0

Brentford vs Brighton 0-1

Leicester vs Manchester City 0-1

Man United vs Newcastle 4-1

Southampton vs West Ham 0-0

Watford vs Wolves 0-2

Chelsea vs Aston Villa 3-0.

Hasil Ahad, 12 September 2021

Leeds Utd vs Liverpool 0-3.

Jadwal Selasa 14 September 2021

02:00 Everton vs Burnley.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man United 4 8 10 2 Chelsea 4 8 10 3 Liverpool 4 8 10 4 Man City 4 10 9 5 Brighton 4 2 9 6 Tottenham 4 0 9 7 West Ham 4 5 8 8 Everton 3 4 7 9 Leicester City 4 -2 6 10 Brentford 4 1 5 11 Crystal Palace 4 0 5 12 Aston Villa 4 -2 4 13 Wolves 4 -1 3 14 Southampton 4 -2 3 15 Watford 4 -4 3 16 Arsenal 4 -8 3 17 Leeds United 4 -7 2 18 Burnley 3 -3 1 19 Newcastle 4 -7 1 20 Norwich City 4 -10 0

