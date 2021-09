Klasemen Liga Inggris Setelah Pekan ke-4: MU, Chelsea dan Liverpool Ketat

TEMPO.CO, Jakarta - Klasemen Liga Inggris setelah pekan ke-4 mengalami perubahan cukup drastis. Tiga tim - Manchester United, Chelsea dan Liverpool - berbagi angka sama di puncak klasemen.

Manchester United memuncaki klasemen dengan perolehan 10 angka setelah meraih kemenangan 4-1 atas Newcastle United Sabtu malam kemarin. Laga itu diwarnai debut Cristiano Ronaldo yang mencetak dua gol.

Sementara Chelsea meraih kemenangan 3-0 atas Aston Villa dan berada di posisi kedua. The Blues memiliki selisih gol yang sama dengan United tetapi kalah dalam hal produktivitas.

Kemenangan 3-0 juga didapatkan Liverpool dari Leeds United pada laga Ahad malam tadi. Hal itu membuat skuad asuhan Jurgen Klopp memiliki perolehan yang sama dengan Chelsea dan Manchester United.

Juara bertahan Manchester City yang juga meraih kemenangan 1-0 atas Leicester City, menempati posisi keempat dengan perolehan 9 angka. City memiliki perolehan yang sama dengan Brighton dan Tottenham Hotspur.

Tottenham yang pekan sebelumnya memuncaki klasemen harus turun ke peringkat keenam setelah secara mengejutkan ditumbangkan oleh Crystal Palace 0-3. Skuad asuhan Nuno Espirito Santos mengalami kekalahan perdananya musim ini.

Perubahan posisi juga terjadi di papan bawah klasemen. Arsenal meraih kemenangan perdana musim ini setelah membungkam Norwich City 1-0. Hasil itu membuat The Gunners naik ke peringkat ke-16.

Wolverhampton Wanderers yang mengalahkan Watford 2-0 juga naik ke peringkat ke-13. Wolves juga meraih kemenangan perdananya musim ini.

Hanya dua tim yang belum melakoni laga pekan keempat Liga Inggris. Laga Everton vs Burnley akan digelar pada Selasa dinihari nanti pukul 02.00 WIB. Everton berpeluang bersaing dengan Manchester United, Chelsea dan Liverpool di puncak klasemen jika berhasil meraih kemenangan dari Burnley.

Berikut hasil pekan keempat dan klasemen Liga Inggris untuk sementara waktu:

Crystal Palace vs Tottenham - 3-0

Watford vs Wolves - 0-2

Brentford vs Brighton - 0-1

Arsenal vs Norwich City - 1-0

Manchester United vs Newcastle United - 4-1

Southampton vs West Ham - 0-0

Leicester City vs Manchester City - 0-1

Chelsea vs Aston Villa - 3-0

Leeds United vs Liverpool - 0-3

Berikut klasemen Liga Inggris setelah pekan keempat:

No. Tim Main Menang Gol Poin 1. Manchester United 4 3 8 10 2. Chelsea 4 3 8 10 3. Liverpool 4 3 8 10 4. Manchester City 4 3 10 9 5. Brighton 4 3 2 9 6. Tottenham Hotspur 4 3 0 9 7. West Ham 4 2 5 8 8. Everton 3 2 4 7 9. Leicester City 4 2 -2 6 10. Brentford 4 1 1 5 11. Crystal Palace 4 1 0 5 12. Aston Villa 4 1 -2 4 13. Wolves 4 1 -1 3 14. Southampton 4 0 -2 3 15. Watford 4 1 -4 3 16. Arsenal 4 1 -8 3 17. Leeds United 4 0 -7 2 18. Burnley 3 0 -3 1 19. Newcastle 4 0 -7 1 20. Norwich City 4 0 -10 0

Manchester United, Chelsea, Liverpool dan Manchester City akan melupakan sejenak klasemen Liga Inggris pada tengah pekan ini. Mereka akan bermain pada laga perdana babak penyisihan Grup Liga Champions mulai Rabu dinihari mendatang.