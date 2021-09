Klasemen Liga Spanyol: Real Madrid di Puncak, Barcelona ke-7

TEMPO.CO, Jakarta - Klasemen Liga Spanyol setelah pekan keempat tak mengalami perubahan drastis. Real Madrid tetap mempertahankan posisi di puncak sementara Barcelona harus turun ke peringkat ke-7.

Real Madrid yang meraih kemenangan besar 5-2 atas Celta Vigo pada laga dini hari tadi. Mereka mengantongi 10 poin, sama sepereti Valencia dan Atletico Madrid, tetapi unggul dalam hal mencetak gol dari dua pesaingnya itu.

Valencia juga mempertahankan tren positif mereka di awal musim ini. Pada laga Ahad kemarin, skuad Kelelawar Mestalla meraih kemenagan 4-1 atas Osasuna.

Juara bertahan Atletico Madrid berada di posisi ketiga setelah meraih kemenangan tipis 2-1 atas Espanyol. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-79. Atletico membalikkan kedudukaan lewat gol Yannick Carrasco dan Thomas Lemar.

Sementara Barcelona harus puas di posisi ketujuh dengan perolehan tujuh angka. Laga pekan keempat skuad asuhan Ronald Koeman di kandang Sevilla diundur karena sejumlah pemain tim tuan rumah baru pulang dari membela negaranya di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan.

Penundaan juga terjadi pada laga Villarreal vs Alaves. Alhasil, Villarreal berada di posisi ke-11 dan Alaves terbenam di dasar klasemen.

Pekan keempat Liga Spanyol masih menyisakan dua laga lainnya. Pertemuan Getafe vs Elche dan Granada vs Real Betis akan berlangsung pada Selasa dini hari nanti.

Berikut hasil laga pekan keempat Liga Spanyol:

Levante vs Rayo Vallecano - 1-1

Athletic Bilbao vs Mallorca - 2-0

Espanyol vs Atletico Madrid - 1-2

Osasuna vs Valencia - 1-4

Cadiz vs Real Sociedad - 0-2

Real Madrid vs Celta Vigo - 5-2

Berikut klasemen Liga Spanyol untuk sementara waktu:

No. Tim Main Menang Selisih Gol Poin 1. Real Madrid 4 3 7 10 2. Valencia 4 3 7 10 3. Atletico Madrid 4 3 3 10 4. Real Sociedad 4 3 2 9 5. Athletic Bilbao 4 2 3 8 6. Sevilla 3 2 4 7 7. Barcelona 3 2 3 7 8. Mallorca 4 2 0 7 9. Osasuna 4 1 -2 5 10. Rayo Vallecano 4 1 0 4 11. Villarreal 3 0 0 3 12. Levante 4 0 -1 3 13. Real Betis 3 0 -1 2 14. Elche 3 0 -1 2 15. Espanyol 4 0 -2 2 16. Cadiz 4 0 -3 2 17. Granada 3 0 -4 2 18. Celta Vigo 4 0 -5 1 19. Getafe 3 0 -3 0 20. Alaves 3 0 -7 0

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla dan Villarreal akan melupakan sejenak posisi mereka di klasemen Liga Spanyol pada tengah pekan ini. Kelima tim akan bertanding pada laga perdana babak penyisihan grup Liga Champions yang dimulai Rabu dini hari mendatang.