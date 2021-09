Jadwal Liga Champions Pekan Ini, Ada Barcelona Vs Munchen dan Liverpool vs Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pekan pertama akan langsung diisi oleh sejumlah laga panas. Barcelona vs Munchen dan Liverpool vs AC Milan merupakan dua diantaranya.

Laga Young Boys vs Manchester United dan Sevilla vs RB Salzburg akan membuka Liga Champions musim 2021-2022. Kedua laga itu akan berlangsung pada Selasa malam besok.

Laga Barcelona vs Bayern Munchen akan tersaji setelahnya, pada Rabu dini hari 15 September 2021 sementara laga Liverpool vs AC Milan akan tersaji pada Kamis dini hari 16 September 2021.

Laga panas lainnya juga akan tersaji antara Inter Milan vs Real Madrid. Kedua tim juga saling bertemu di babak penyisihan Liga Champions musim lalu.

Juara bertahan Chelsea mendapatkan lawan yang cukup mudah pada laga pertama. Mereka hanya akan menyambut klub asal Rusia, Zenit St Petersburg. Finalis musim lalu, Manchester City akan menghadapi klub asal Jerman, RB Leipzig.

Berikut jadwal Liga Champions pekan pertama:

Selasa, 14 September 2021

23.45 WIB - Young Boys vs Manchester United

23.45 WIB - Sevilla vs RB Salzburg

Rabu, 15 September 2021

02.00 WIB - Dynamo Kyiv vs Benfica

02.00 WIB - Barcelona vs Bayern Munchen

02.00 WIB - Villarreal vs Atalanta

02.00 WIB - Lille vs Wolfsburg

02.00 WIB - Malmo vs Juventus

02.00 WIB - Chelsea vs Zenit St Petersburg

23.45 WIB - Besiktas vs Borussia Dortmund

23.45 WIB - Sheriff Tiraspol vs Shakhtar Donetsk

Kamis, 16 September 2021

02.00 WIB - Club Brugee vs PSG

02.00 WIB - Manchester City vs RB Leipzig

02.00 WIB - Atletico Madrid vs FC Porto

02.00 WIB - Liverpool vs AC Milan

02.00 WIB - Sporting Lisbon vs Ajax Amsterdam

02.00 WIB - Inter Milan vs Real Madrid

Sejumlah laga Liga Champions musim ini rencananya akan ditayangkan secara langsung oleh SCTV dan ChampionsTV. Namun, hingga berita ini dibuat, masih belum ada keterangan laga mana yang akan disiarkan. Baca terus berita termutakhir terkait Jadwal Liga Champions hanya di tempo.co.

UEFA