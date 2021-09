Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2021-2022 Pekan Ketiga dan Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 akan memasuki pekan ketiga pada akhir minggu ini. Dua tim terakhir yang sama-sama terus menang, Bali United FC dan Persib Bandung, akan saling berhadapan.

Bali United, yang merupakan juara bertahan, dan Persib saat ini ada di dua besar klasemen. Keduanya mampu mengemas sembilan poin dari dua laga awalnya. Pertemuan Sabtu malam, 18 September, sekaligus akan jadi duel perebutan posisi puncak klasemen.

Pesaing terdekat Bali United dan Persib adalah PSIS Semarang dan Bhayangkara FC. Pekan ini, PSIS Semarang akan melawan Persiraja pada Sabtu malam dan Bhayangkara menghadapi Madura FC di saat yang persis sama.

Persipura yang terus kalah dalam dua laga awalnya akan berjuang bangkit saat menghadapi Persija, yang terus bermain imbang dalam dua laga. Keduanya akan bertarung Ahad malam.

Laga lain pekan ini antara lain Borneo FC vs Barito Putera, Persela Lamongan vs Persita, Tira Persikabo vs Persik Kediri, PSM Makassar vs Persebaya, dan PSS Sleman vs Arema FC.

Jadwal Liga 1 Pekan Ketiga

Jumat, 17 September 2021

15.15 WIB: Borneo FC vs Barito Putera (Vidio)

15.15 WIB: Persela Lamongan vs Persita (OChannel)

18.15 WIB: TIRA Persikabo vs Persik Kediri (Vidio)

Sabtu, 18 September 2021

15.15 WIB: PSIS Semarang vs Persiraja (Vidio)

15.15 WIB: Bhayangkara FC vs Madura United (Indosiar)

18.15 WIB: PSM Makassar vs Persebaya (Indosiar)

20.30 WIB: Bali United FC vs Persib (Indosiar)

Ahad, 19 September 2021

18.15 WIB: PSS Sleman vs Arema FC (Indosiar)

20.30 WIB: Persipura Jayapura vs Persija Jakarta (Indosiar).

