Klasemen Liga Inggris Pekan Keempat Setelah Everton Kalahkan Burnley 3-1

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Everton vs Burnley menjadi penutup jadwal Liga Inggris pekan keempat. Pertandingan yang berlangsung di Goodison Park, Selasa dinihari WIB, 14 September 2021, ini dimenangi Everton dengan skor 3-1.

Bernley mampu unggul lebih dahulu lewat gol Ben Mee pada menit ke-53. Tapi, Everton mencetak tiga gol dalam rentang enam menit, yakni menit ke-60 hingga 65, lewat Michael Keane, Andros Townsend, dan Demarai Gray.

Everton belum terkalahkan dalam empat laga awalnya dan meraih kemenangan ketiganya. Mereka kini naik ke posisi keempat klasemen dengan nilai 10, sama dengan Manchester United, Chelsea, dan Liverpool yang ada di atasnya.

Burnley masih berkutat di zona degradasi, posisi ke-18, dengan nilai satu.

Jadwal laga pekan kelima akan berlangsung akhir pekan ini. Everton akan menyambangi Aston Villa, sedangkan Burnley menjamu Arsenal. Rangkaian jadwal tersebut juga menampilkan aga besar Tottenham Hotspur vs Chelsea.

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan Keempat

Sabtu 11 September 2021

Crystal Palace vs Tottenham 3-0

Arsenal vs Norwich 1-0

Brentford vs Brighton 0-1

Leicester vs Manchester City 0-1

Man United vs Newcastle 4-1

Southampton vs West Ham 0-0

Watford vs Wolves 0-2

Chelsea vs Aston Villa 3-0.

Hasil Ahad, 12 September 2021

Leeds Utd vs Liverpool 0-3.

Jadwal Selasa 14 September 2021

Everton vs Burnley 3-1.

Klasemen Liga Inggris