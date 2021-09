Liga Champions: Barcelona vs Bayern Munchen 0-3, Simak 6 Fakta Menarik Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona menelan pil pahit dalam pertandingan pertamanya di Liga Champions musim 2021-2022. Mereka takluk 0-3 saat menjamu Bayern Munchen di Camp Nou, Rabu dinihari, 15 September 2021.

Tim asuhan Ronald Koeman itu benar-benar mandul di depan gawang lawan. Mereka gagal mengarahkan satu pun tembakan mereka ke arah gawang.

Barcelona akhirnya takluk setelah kebobolan oleh dua gol Robert Lewandowski serta satu gol Thomas Muller. Hasil itu juga jadi pukulan baru bagi klub Liga Spanyol itu. Sebelumnya, pada babak perempat final 2019-2020, mereka kalah 8-2 dari lawan sama.

Simak sejumlah fakta terkait dengan laga ini:

• Ini untuk pertama kalinya dalam 23 musim terakhir Barcelona kalah di laga pembuka Liga Champions.

• Untuk pertama kalinya sejak dimulainya data Liga Champions Opta (2003-2004), Barcelona gagal mendapatkan tembakan tepat sasaran. Ini adalah pertandingan ke-186 mereka dalam kompetisi selama jangka waktu tersebut.

• Barcelona telah menderita delapan kekalahan dari Bayern di kompetisi besar Eropa, dua kali lebih banyak yang mereka derita dari klub lain.

• Barca juga kebobolan setidaknya tiga gol dalam lima dari enam pertandingan terakhir mereka melawan Bayern (total 21 gol).

• Kekalahan ini berarti Barcelona kalah dalam tiga pertandingan kandang berturut-turut di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

• Barcelona menderita tiga kekalahan kandang Liga Champions dengan 3 gol atau lebih sejak awal musim lalu (0-3 vs Juventus, 1-4 vs PSG, 0-3 vs Bayern Munchen). Jumlah itu satu laga laga lebih banyak dari kombinasi 24 kampanye mereka sebelumnya.

REUTERS, OPTA, OMNISPORT

