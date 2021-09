Thomas Muller, Pencetak Gol Paling Banyak ke Gawang Barcelona di Liga Champions

TEMPO.CO, Jakarta - Thomas Muller mencetak satu dari tiga gol kemenangan Bayern Munchen atas Barcelona. Gelandang yang baru merayakan ulang tahun ke-32 tersebut mengukuhkan dirinya sebagai pemain yang paling rajin membobol gawang Barcelona di Liga Champions.

Muller membuka kemenangan Bayern Munchen dengan mencetak gol pada menit ke-34 pada laga dini hari tadi. Menerima umpan pendek dari Leroy Sane, dia melepaskan tendangan keras dari tepi kotak penalti. Bola sempat membentur bek Barcelona Eric Garcia sebelum masuk ke gawang yang dikawal Marc-Andre ter Stegen.

Dua gol Bayern Munchen lainnya diciptakan oleh Robert Lewandowski pada menit ke-56 dan ke-85. Barcelona bahkan tak mampu membuat tendangan ke arah gawang Munchen pada laga itu.

Muller itu menambah koleksi golnya ke gawang Barcelona menjadi tujuh. Menurut lembaga statistik olahraga Opta, dia merupakan pemain yang paling rajin membobol gawang Barcelona di Liga Champions.

7 - Thomas Müller has scored more goals against Barcelona than any other player in European Cup/Champions League history (seven goals in six appearances). Thorn. pic.twitter.com/LwH7OwePcx