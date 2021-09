Rekap Hasil Liga Champions: Liverpool, Man City, Madrid Menang; PSG Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Champions pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 1 September 2021, menampilkan rangkaian pertandingan pekan pertama. Liverpool, Real Madrid, dan Manchester City menang. Sedangkan Paris Saint-Germain dan Atletico Madrid tertahan.

Laga besar Liverpool vs AC Milan, yang berlangsung di Grup B, berakhir dengan skor 3-2.

Liverpool unggul lebih dahulu lewat gol bunuh diri Fikayo Tomori (menit 14). The Reds gagal memanfaatkan peluang emas untuk menambah keunggulan karena penalti Mohamed Salah gagal berbuah gol (14).

AC Milan berbalik unggul lewat gol Ante Rebic (42) dan Brahim Diaz (44). Namun Liverpool bisa memastikan kemenangan berkat gol Mohamed Salah (49) dan Jordan Henderson (69).

Dari Grup sama, Atletico Madrid hanya mampu bermain 0-0 saat menjamu FC Porto.

Dari Grup A, Manchester City mengawali kiprahnya dengan mengesankan. Klub Liga Inggris itu menang 6-3 saat menjamu Leipzig, asal Jerman.

Gol Man City dicetak Nathan Ake, Nordi Mukiele (bunuh diri), Riyad Mahrez (penalti), Jack Grealish, Joao Cancelo, dan Gabriel Jesus. Gol Leipzig diborong Christopher Nkunku.

Leipzig haru bermain dengan 10 orang sejak menit ke-79. Angelino mendapat kartu kuning kedua, saat kedudukan sudah 5-3.

Di grup sama, PSG tertahan 1-1 di kandang Club Brugge. Hasil itu menjadi kejutan mengingat klub asal Prancis itu menurunkan trio terbaiknya, Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe sejak awal. Unggul berkat gol Ander Herrera, PSG kebobolan oleh gol Hans Vanaken.

Dari Grup D, Real Madrid menang 1-0 di kandang Inter Milan. Gol penentu kemenangan dicetak Rodrygo.

Dari Grup C, Borussia Dortmund menang 2-1 di kandang klub Turki, Besiktas. Tim asal Jerman itu meraih gol lewat Jude Bellingham dan Erling Haaland, lalu kebobolan oleh gol Francisco Montero.

Hasil Liga Champions

Grup A

Club Brugge vs Paris Saint Germain 1-1

Manchester City vs RB Leipzig 6-3

Grup B

Atletico Madrid vs FC Porto 0-0

Liverpool vs AC Milan 3-2

Grup C

Besiktas vs Borussia Dortmund 1-2

Sporting CP vs Ajax 1-5

Grup D

Inter Milan vs Real Madrid 0-1

Sherriff vs Shakhtar Donetsk 2-0.