Jadwal Liga Europa Kamis 16 September: 2 Pertandingan Disiarkan Langsung SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Europa pekan pertama akan berlangsung Kamis malam hingga Jumat dinihari, 17 September 2021. Ada dua laga yang akan disiarkan langsung SCTV.

Salah satu partai yang ditayangkan live itu adalah Leicester City vs Napoli. Kedua tim memiliki performa berbeda di liga domestik.

Leicester belum konsisten dan sempat dikalahkan Man City dan West Ham. Mereka ada di posisi kesembilan klasemen. Napoli, yang kini dilatih Luciano Spalletti, selalu menang dalam tiga laga awalnya.

Pertandingan lain yang juga akan disiarkan SCTV adalah Dinamo Zagreb vs West Ham. Pertandingan lainnya bisa disaksikan lewat livestreaming di Vidio, termasuk partai Galatasaray vs Lazio, Real Betis vs Celtic, Rangers vs Lyon, AS Monaco vs Sturm, dan PSV Eindhoven vs Real Sociedad.

Jadwal Liga Europa

(matchday pekan pertama, live Vidio)

Kamis, 16 September 2021

23:45 Rapid Wien vs Genk

23:45 Galatasaray vs Lazio

23:45 Lokomotiv Moskow vs Marseille

23:45 Crvena Zvezda vs Braga

23:45 Midtjylland vs Ludogorets

23:45 Real Betis vs Celtic

23:45 Leverkusen vs Ferencvaros

23:45 Dinamo Zagreb vs West Ham (SCTV).

Jumat, 17 September 2021

02:00 Brondby vs Sparta Praha

02:00 Rangers vs Lyon

02:00 AS Monaco vs Sturm

02:00 PSV Eindhoven vs Real Sociedad

02:00 Leicester City vs Napoli (SCTV)

02:00 Olympiakos vs Antwerp

02:00 Frankfurt vs Ferencvaros.

