Jadwal Liga Inggris Pekan Kelima dan Klasemen: Tottenham vs Chelsea Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan kelima pada akhir minggu ini. Laga besar Tottenham Hotspur vs Chelsea pada Ahad malam dan akan disiarkan SCTV.

Tottenham baru saja mengalami kekalahan pertamanya, dari Crystal Palace dengan skor 0-3, sehingga kehilangan posisinya di puncak klasemen. Mereka berada di urutan ketujuh dengan nilai 9.

Chelsea tampil sebagai salah satu calon kuat juara musim ini dan belum terkalahkan dalam empat laga awalnya. Tim asuhan Thomas Tuchel itu menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 10, sama dengan Manchester United serta Liverpool dan Everton.

Everton akan diuji konsistensinya saat menyambangi Aston Villa, tim urutan 12, pada Sabtu malam. Laga kedua tim akan disiarkan SCTV.

Manchester United akan berusaha menjaga posisinya di puncak klasemen pada Ahad malam. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu akan menyambangi kandang West Ham United, yang menempati posisi kedelapan klasemen.

Liverpool akan menyambut Crystal Palace, yang kini menempati posisi ke-11. Sedangkan juara bertahan Manchester City akan menyambut Southampton.

Dalam laga lain, Arsenal akan melawan Burnley. Sedangkan Leicester City menghadapi Brighton.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan kelima, live Mola TV)

Sabtu, 18 September 2021

02:00 Newcastle vs Leeds Utd

18:30 Wolves vs Brentford

21:00 Burnley vs Arsenal

21:00 Liverpool vs Crystal Palace

21:00 Manchester City vs Southampton

21:00 Norwich vs Watford

23:30 Aston Villa vs Everton (SCTV).

Ahad, 19 September 2021

20:00 Brighton vs Leicester

20:00 West Ham vs Manchester United

22:30 Tottenham Hotspur vs Chelsea (SCTV).

Klasemen Liga Inggris