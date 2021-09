Jadwal Liga Prancis Pekan Keenam dan Klasemennya: Ada PSG vs Lyon

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Prancis matchday keenam akan bergulir akhir pekan ini. Pertandingan Paris Saint Germain vs Lyon, yang akan berlangsung Senin dinihari, 20 September 2021, akan jadi menu utama.

Laga tersebut, yang akan disiarkan RCTI+, akan jadi kesempatan kedua Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe melakukan kerja sama. Sebelumnya, ketiganya gagal bersinar saat PSG ditahan Club Brugge 1-1 di Liga Champions.

Sebelumnya dalam laga melawan Clermont, pada pekan keempat, ketiganya tak tampil bersama. Neymar digantikan Lionel Messi dalam partai yang dimenangi PSG itu.

Kemenangan atas Clermont memastikan PSG terus menang dalam lima laga awalnya. Kini, tim asuhan Mauricio Pochettino itu memuncaki klasemen Liga Prancis dengan nilai 15, unggul 4 poin dari Angers. Lyon ada di posisi ketujuh dengan nilai 8.

Pekan keenam juga akan diwarnai laga Angers vs Nantes dan Nice vs AS Monaco. Sedangkan juara bertahan Lille, yang terpuruk di posisi ke-12, akan menghadapi Lens.

Jadwal Liga Prancis

(Pekan keenam, live Bein Sport)

Sabtu, 18 September 2021

02:00 Strasboutg vs Metz

22:00 Lens vs Lille.

Ahad, 19 September 2021

02:00 St Etienne vs Bordeaux

19:00 Nice vs AS Monaco

20:00 Angers vs Nantes

20:00 Troyes vs Montpellier

20:00 Clermont vs Brest

20:00 Reims vs Lorient

22:00 Marseille vs Rennes.

Senin, 20 September 2021

01:45 Paris Saint Germain vs Lyon (RCTI+).

Klasemen Liga Prancis

No Tim Main Gol Poin 1 PSG 5 11 15 2 Angers 5 7 11 3 Marseille 4 5 10 4 Nice 4 10 9 5 Lens 5 3 9 7 Lyon 5 0 8 8 Lorient 5 0 8 9 Montpellier 5 2 7 10 Reims 5 0 6 11 Rennes 5 -3 5 12 Lille 5 -4 5 13 Troyes 5 -2 4 14 Nantes 5 -2 4 15 Strasbourg 5 -4 4 16 Monaco 5 -4 4 17 Brest 5 -4 3 18 Metz 5 -4 3 19 Saint-Etienne 5 -4 3 20 Bordeaux 5 -7 2

