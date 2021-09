Klasemen Liga Champions Setelah Pekan Pertama, Ada Sejumlah Kejutan

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Liga Champions pekan pertama telah usai pada Kamis dini hari tadi. Sejumlah kejutan terjadi sehingga mempengaruhi posisi tim-tim besar di klasemen Liga Champions sementara.

Kejutan pertama datang dari Manchester United. Skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer menelan kekalahan 1-2 dari tim asal Swiss Young Boys. Hasil itu membuat mereka kini menduduki posisi terakhir Grup F.

Tim debutan Sheriff Tirasapol juga membuat kejutan dengan memimpin klasemen Grup D. Kemenangan 2-0 atas Shakhtar Donetsk pada laga pertama membuat mereka unggul atas Real Madrid yang hanya meraih kemenangan 1-0 atas Inter Milan.

Pesta gol Manchester City ke gawang RB Leipzig membawa skuad asuhan Pep Guardiola memuncaki Grup A. Sementara PSG yang diramalkan menjadi kekuatan menakutkan dengan trio Lionel Messi, Neymar dan Kylian Mbappe gagal meraih kemenangan atas tim asal Belgia, Club Brugge.

Persaingan ketat ditunjukkan di Grup G. RB Salzburg, Sevilla, Lille dan Wolfsburg sama-sama mengantongi satu angka setelah tak ada satu pun tim yang meraih kemenangan.

Berikut hasil dan klasemen Liga Champions pada pekan pertama:

Grup A

Manchester City vs Leipzig 6-3

Club Brugge vs PSG 1-1

Klasemen:

No. Tim Main Menang Gol Poin 1. Manchester City 1 1 3 3 2. PSG 1 0 0 1 3. Club Brugge 1 0 0 1 4. RB Leipzig 1 0 -3 0

Grup B

Liverpool vs AC Milan 3-2

Atletico Madrid vs Porto 0-0

Klasemen:

No. Tim Main Menang Gol Poin 1. Liverpool 1 1 1 3 2. Atletico Madrid 1 0 0 1 3. FC Porto 1 0 0 1 4. AC Milan 1 0 -2 0

Grup C

Sporting Lisbon vs Ajax Amsterdam 1-5

Besiktas vs Borussia Dortmund 1-2

Klasemen:

No. Tim Main Menang Gol Poin 1. Ajax Amsterdam 1 1 4 3 2. Borussia Dortmund 1 1 1 3 3. Besiktas 1 0 -1 0 4. Sporting Lisbon 1 0 -4 0