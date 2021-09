Jadwal Liga Champions Pekan Kedua, Rekap Hasil Sebelumnya, dan Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pekan kedua akan berlangsung akhir bulan ini. Sejumlah laga besar akan tersaji, termasuk PSG vs Manchester City, AC Milan vs Atletico Madrid, dan Juventus vs Chelsea.

PSG mendapat hasil tak maksimal pada pekan pertama. Menurunkan trio Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe untuk pertama kalinya mereka ditahan Club Brugge 1-1. Sedangkan lawannya, Man City, menang 6-3 atas Leipzig.

Laga Juventus vs Chelsea akan jadi duel perebutan puncak klasemen Grup H. Pada pekan pertama Chelsea mengalahkan Zenit St Petersburg 1-0, sedangkan Juventus menang 3-0 di kandang Malmo.

Laga AC Milan vs Atletico Madrid akan berlangsung di Grup B. Keduanya akan mengejar kemenangan pertama. AC Milan dikalahkan Liverpool 2-3, sedangkan Atletico Madrid ditahan Porto 0-0.

Dua tim besar yang akan berjuang bangkit pada laga kedua nanti. Manchester United, yang dikalahkan Young Boys 1-2, akan melawan Villarreal. Inter Milan, yang dikalahkan Real Madrid 0-1, akan menghadapi Shakhtar Donetsk.

Jadwal Liga Champions

(Matchday kedua, live Vidio)

Selasa, 28 September 2021

23:45 Ajax vs Besiktas

23:45 Shakhtar Donetsk vs Inter Milan (SCTV).

Rabu, 29 September 2021

02:00 PSG vs Manchester City (SCTV)

02:00 AC Milan vs Atletico Madrid

02:00 FC Porto vs Liverpool

02:00 Real Madrid vs Sheriff

02:00 Dortmund vs Sporting CP

02:00 RB Leipzig vs Club Brugge

23:45 Atalanta vs Young Boys (SCTV)

23:45 Zenit vs Malmo.

Kamis, 30 September 2021

02:00 Juventus vs Chelsea (SCTV)

02:00 Manchester United vs Villarreal

02:00 Benfica vs Barcelona

02:00 Bayern Munchen vs Dynamo Kiev

02:00 Wolfsburg vs Sevilla

02:00 Salzburg vs Lille LOSC.

