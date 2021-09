Jadwal Liga Conference Eropa Kamis 16 September: Ada AS Roma dan Tottenham

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Conference Eropa (UEFA Conference League) pekan pertama akan hadir pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 17 Juli 2021. Dua klub besar, AS Roma dan Tottenham Hotspur, akan tampil.

AS Roma, yang berlaga di Grup C, akan memulai aksinya dengan menjamu CSKA Sofia (Bulgaria). Tim Liga Italia itu harus berlaga di kompetisi kasta ketiga Eropa, yang baru musim ini digelar, setelah finis ketujuh musim lalu.

Kini, di bawah arahan Jose Mourinho mereka tampil meyakinkan dan terus menang dalam tiga laga awalnya. Mereka bersaing di tiga besar dengan AC Milan dan Napoli yang juga terus menang. Lawannya, CSKA Sofia, kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 10 dari 4 laga.

Tim Liga Inggris, Tottenham Hotspur, akan berlaga di Grup G. Mereka akan berlaga di kandang Rennes (Prancis).

Hasil dan Jadwal UEFA Conference League:

Grup A

Kamis, 16 September 2021

Maccabi Tel Aviv vs Alashkert FC 4-1

23:45 HJK vs LASK.

Grup B

Kamis, 16 September 2021

23:45 Flora Tallinn vs Gent

Jumat, 17 September 2021

02:00 Anorthosis vs Partizan Beograd.

Grup C

Jumat, 17 September 2021

02:00 Bodoe/Glimt vs Zorya

02:00 AS Roma vs CSKA Sofia.

Grup D

Jumat, 17 September 2021

02:00 Jablonec vs CFR Cluj

02:00 Randers FC vs AZ Alkmaar.

Grup E

Kamis, 16 September 2021

Maccabi Haifa vs Feyenoord 0-0

23:45 Slavia Prague vs Union Berlin.

Grup F

Kamis, 16 September 2021

23:45 Lincoln Red Imps FC vs PAOK FC

23:45 Slovan Bratislava vs FC Copenhagen.

Grup G

Kamis, 16 September 2021

23:45 Mura vs Vitesse

23:45 Rennes vs Tottenham Hotspur.

Grup H

Kamis, 16 September 2021

21:30 Kairat Almaty vs Omonia Nicosia

23:45 Qarabag FK vs Basel.

